Sefoa: improcedente solicitar declaratoria de desastre en el campo sin datos reales

Arnulfo Arévalo Lara, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), consideró improcedente realizar una solicitud de declaratoria de desastre en el campo tlaxcalteca, como lo sugiere el Congreso Agrario Permanente (CAP) al señalar una posible afectación por sequía en más de 60 por ciento de la superficie cultivable de maíz.

El funcionario acentuó que primero tendría que efectuarse una verificación “para no tener un dato erróneo”, pues “creo que es fundamental contar con información precisa para no dar cifras que no van con la realidad”.

Apuntó que ya platicó con directores de las diferentes áreas y afirmó que en breve “saldrán a campo” a supervisar las condiciones que prevalecen en las tierras de cultivo.

Los coordinadores de campo tendrán que verificarlo para corroborar el porcentaje, “es cierto, ahorita no ha llovido y eso puede afectar las cosechas, pero ya empezó a llover, esperemos continúe este temporal para que todavía se pueda componer”, indicó.

Por otra parte, Arnulfo Arévalo comentó que este lunes 9 de septiembre le hicieron entrega formal de la oficina ante la presencia de la Contraloría del Ejecutivo (CE) y del Órgano de Fiscalización (OFS) del Congreso local.

“Desde luego, todos los programas están caminando y queremos darles seguimiento, el trabajo que realizaba el ex secretario José Luis Ramírez Conde era de acercamiento con los ejidatarios y productores, añadió.

Dijo que la instrucción del gobernador es la de brindar atención a las y los campesinos del estado y que se reuniría con integrantes del Congreso Agrario Permanente, “que ya me hicieron favor de irme a buscar, para tratar temas específicos que ellos traen”.

Refirió que la política de Sefoa en torno a las organizaciones del sector, es la de escucharlas y atenerlas para conocer la problemática qua platean, como la de daños en cultivos.