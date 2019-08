Se prevé una cosecha regular; los programas para el campo siguen sin operar: CCI

Ante las condiciones de siembra en el estado, se prevé que en este año la cosecha será regular, pues además de las afectaciones por sequía, “el campo está abandonado” por los gobiernos, porque los programas siguen sin operar y varios dejaron fuera a Tlaxcala, señaló Claudio Flores Espina, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI).

Con base en datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al 30 de junio pasado, de las 206 mil 033.89 hectáreas de temporal programadas, solo 161 mil 392.98 se encontraban sembradas, es decir, 78.34 por ciento.

Además, de esa totalidad, 78 mil 590 corresponden a maíz, de una proyección de 119 mil 851, lo que representa una reducción de casi 35 por ciento (41 mil 261 hectáreas) y en trigo de cerca de 10 por ciento, debido a la sequía registrada de marzo a mayo.

Por eso, Flores Espina indicó que las lluvias registradas últimamente “pintan favorablemente”, pero que tampoco se debe pasar por alto que ya transcurre el octavo mes del año en el que tradicionalmente el día 15 la planta debería tener grano de maíz.

“Pero hoy en este año, si bien nos va estaremos hablando de que en la primera quincena de septiembre se estará dando elote o hasta finales. El campo va atrasado, no es una garantía la humedad que se tiene hasta ahora. Si el tiempo favorece, 2019 será regular de cosecha”.

El problema es que ni el gobierno estatal ni federal “han tenido la agilidad“ para atender los problemas del sector, pues la falta de siembra en poco más de 41 mil hectáreas de maíz, cultivo principal, representa una dificultad para las familias de escasos recursos, ya que en ocasiones carecen de ingresos para atender lo básico que es la alimentación, dijo.

“Tlaxcala sigue en pobreza en muchos lugares, uno de ellos es la zona rural donde la actividad principal es agrícola” y en el caso de los cultivos alternos de corto plazo, como avena y triticale, “no ayudarían ni resolverían del todo, pero sí a que en un año difícil quienes tienen ganado puedan convertir ese cereal en carne y en cierta forma obtener ingreso y mejorar su economía”.

Desde luego –agregó- hay muchos predios que se quedaron sin sembrar, pero no ha habido los apoyos para esos cultivos alternativos, como en otros años; me parece que el gobierno “no está cumpliendo”, pues todavía muchos productores no han recibido su pago de Producción para el Bienestar, antes Proagro Productivo o Procampo.

El campo “está abandonado” por el gobierno federal y el estatal, “estamos mal y creo que no están haciendo la tarea”. Además, los apoyos no se han puesto en marcha y por eso los agricultores le han apostado a la búsqueda de financiamiento, pero con cautela porque en el caso de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), se elevaron significativamente las tasas de interés, remarcó.

Anotó que recientemente salió la convocatoria del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), “pero al parecer Tlaxcala no entra en las zonas regionales ni en las de muy alta marginación, por lo que sigue quedando fuera de muchos programas”.

Subrayó: “Aunque el gobierno del estado diga que todo está bien, que la economía está muy bien, que está creciendo, pero la verdad quienes viven en el campo van al día y con muchos esfuerzos económicos, algunos pidiendo créditos”.