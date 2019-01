Se mantiene el número de migrantes que retornan en vacaciones decembrinas: DAM

En la época vacacional decembrina se mantuvo en casi tres mil el número de migrantes tlaxcaltecas en retorno para pasar este periodo con sus familiares, informó Salvador Cote Pérez, titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM).

“Balance muy favorable, muy positivo porque 2018 marca una pauta muy significativa en el crecimiento de atención en la gama de servicios que se ofertan a migrantes tlaxcaltecas así como a sus familias respectivas”, aseveró.

Tan solo en el periodo vacacional fueron atendidos alrededor de 200 paisanos para solicitar información en la materia; además, sus familiares han estado en contacto con la DAM de manera permanente ya que los programas “han penetrado mucho”.

Pero contestó que es difícil precisar el porcentaje de ese aumento con datos duros, comparativamente con 2017. Recordó que normalmente la DAM se basa en estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), particularmente de personas que regresan al país durante vacaciones y que cruzan por alguna de las aduanas fronterizas en el norte.

Sin embargo, se estima que se mantiene en aproximadamente tres mil el número de paisanos que retornan anualmente en la época decembrina, ya que su estatus migratorio en Estados Unidos es más estable y la mayoría de ellos cuenta con documentos, lo cual les permite viajar de un país a otro, citó

Comentó que con base en cifras de años anteriores el porcentaje no ha variado y remarcó que no hay indicadores exactos de cuántos paisanos regresan ni de los que emigran, pues la población es dinámica, ya que no lo reportan a ninguna autoridad en particular, además de que algunos se quedan en el intento, otros lo consiguen o se establecen en ciudades de la frontera norte mexicana.

Expuso que la DAM también se guía con otros indicadores, para tener una idea de la cantidad de tlaxcaltecas migrantes, como los de las remesas enviadas desde Estados Unidos y los generados por los 50 consulados que operan en aquella nación, donde acuden a solicitar su matrícula consular.

Pero –subrayó- a esta Dirección se acercan a requerir asesoría en cuanto a sus derechos y “la actualización de su identidad, pues cuando emigran a lo mejor se van con una credencial de elector de hace 15 años, la cual hoy ya no les es útil, prácticamente es obsoleta”.

En este caso, cada persona es vinculada al consulado que le corresponda para realizar el trámite. “Piden mucho apoyo para gestionar una identificación”, mediante una constancia que es solicitada a los ayuntamientos, señaló el funcionario estatal.