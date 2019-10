Se deslinda ITC de mal manejo de recursos que recibieron ONGs para proyectos de cultura

Juan Antonio González Necoechea, director general del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), deslindó a esta institución del presunto mal manejo del financiamiento que otorgó la Federación a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de proyectos este año, lo que a la postre orilló al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reducir la partida presupuestal de 2020 para el sector cultural.

El funcionario fue entrevistado sobre la información proporcionada por el diputado federal y secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografia, Rubén Terán en el sentido de que Tlaxcala recibirá menos recursos para cultura el próximo año, derivado de que organizaciones sociales no dieron resultados del financiamiento que recibieron para proyectos en materia de cultura.

“A lo que el diputado se refiere son algunos montos que se le otorgaron a ONGs no a la institución de cultura, no al ITC y no a ningún ente que tuviera que ver con el gobierno del estado. Estos fueron recursos que se otorgaban directamente a organizaciones y a grupos y por lo que él dice, no se comprobaban del todo bien”, comentó González Necoechea.