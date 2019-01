Se crearán grupos de autodefensa para combatir la inseguridad, anuncia Licona

“Si el gobierno no deja otra opción”, el Frente Democrático Estatal Campesino creará grupos de autodefensa en los 40 municipios donde tiene presencia, para combatir a la delincuencia, aseveró el presidente de esta, Ascención Licona Bailón.

Antes del mediodía, un contingente se plantó frente a Palacio de Gobierno, donde fue entregada una petición de audiencia con el titular de la Secretaría de Gobierno (SG), Aarón Pérez Carro. “No venimos a la confrontación, sino para que nos apoyen porque esta organización ha sido marginada”, añadió el dirigente.

Dijo que no se trata de solicitudes que representen cantidades millonarias, sino de despensas, empleo, de vivienda, árboles frutales, entre otras que integran una lista de 15, para alrededor de siete mil agremiados, incluso, agregó que también luchará para que periodistas obtengan buenas remuneraciones por su trabajo.

Expuso que esta movilización es en respaldo a tlaxcaltecas de bajos recursos económicos, a fin de que reciban los apoyos gubernamentales “del Fomtlax, de Sefoa, de Sedatu y de Sagarpa (hoy Sedar). “Hay muchos que no tienen trabajo; tienen título pero solo de membrete, y andan en otras actividades que no les corresponde; eso no es justo”.

Asimismo, refirió que hay preocupación por la inseguridad que afecta al estado, por lo que este Frente se organiza para tratar de contrarrestar los robos de vehículos, pues “no es correcto que haya presencia de policías y militares, sin que hagan algo: Simplemente le mandamos un mensaje a todas esas personas que andan robando carros que tengan mucho cuidado porque si los agarramos, no sé qué vaya a pasar”.

Luego el grupo se dirigió hacia la delegación de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol), donde el dirigente pidió que primero fueran atendidos sus agremiados, a través del Censo de Bienestar, por lo que el personal condujo a las personas al auditorio.

Sin embargo, varias mujeres y hombres aparecían en el sistema como ya empadronados. Al poco tiempo Lorena Cuéllar Cisneros, delegada estatal de programas de desarrollo del gobierno federal, arribó a las instalaciones.

La funcionaria explicó que el censo es permanente y que a partir del jueves 31 próximo, iniciará la entrega de apoyos a quienes ya están inscritos. Pero enfatizó que no es necesario que se trasladen a la capital del estado, pues el registro se efectúa en sus localidades.

Remarcó que tanto el censo como el otorgamiento de los beneficios no se efectúa a través de la intervención de organizaciones sociales, sino de manera directa, por lo que recalcó que no es necesario que gasten en pasajes ni en tiempo.