Se ampara edil de Zitlaltépec para evitar destitución; proceso en su contra frenado: Garay

El presidente municipal de San Pablo Zitlaltépec, Alejandro Juárez Cajica logró el amparo de la justicia federal para evitar su destitución de parte del Congreso local por incumplir con diversas disposiciones legales al no presentar su cuenta público por un periodo superior a un semestre.

Ello provocó que la solicitud y el proceso parlamentario para proceder a la suspensión del ayuntamiento y la designación de un Concejo municipal se encuentre detenido en el Congreso local, reconoció la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo, Irma Yordana Garay Loredo.

“El presidente de se amparó, me parece que la semana pasada, entonces eso no permitió seguir con el proceso, pero estamos al pendiente de lo que venga sobre todo en el caso de Zitlaltépec porque la ciudadanía está preocupada al igual que en otros municipios, entonces tendremos que atender. El señor presidente argumenta que está en funciones y no ve como un daño el tema de las cuentas públicas, pero si es un daño no presentarla y no hacerlo en tiempo y forma”, consideró la legisladora.