Se acabó el tiempo del monarca; necesaria una fiscalía general autónoma y sin fines políticos: del Castillo

Con la convicción de que la época en donde el monarca era un todopoderoso que usaba la justicia como garrote político, que perseguía, juzgaba y sancionaba, el especialista Alberto del Castillo del Valle se pronunció porque en Tlaxcala se concrete una reforma constitucional en la que se constituya una Fiscalía General de Justicia que en verdad goce de autonomía, independiente y sea eficaz, amén de que se designe al frente de ésta a personas con el perfil de jurista y no por “méritos o intereses políticos”.

Al participar en el foro para la “Creación de la Fiscalía General del estado”, al que por cierto no llegaron más de siete de los 25 integrantes de la LXIII Legislatura local, así como solo dos magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como un solo alcalde de los 60 de la entidad, el catedrático sostuvo que es tiempo de acotar el poder centralizado en el Ejecutivo.

Además, pidió a la actual Legislatura, aunque no estuvieron los congresistas, dejar atrás las cuestiones políticas al momento de designar a quien reemplazará al Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), pues se requiere “del profesionalismo de la ética, de la lealtad para con el pueblo y del conocimiento de la Constitución”.

“Quien sea electo, quien sea designado fiscal general debe ser una persona que conozca del derecho y no un político porque como político no va a entender todos los pormenores y aspectos relacionados con la procuración de justicia… la función de procurar justicia es una tarea que requiere técnica jurídica y no cuestiones políticas, se requiere del profesionalismo de la ética, de la lealtad para con el pueblo y del conocimiento de la Constitución. Para qué (se cuestionó), para tener una fiscalía no solo autónoma de nombre, sino autónoma de la realidad. Que juzgue serenamente, que juzgue con la ley y aplicando a la norma al caso concreto que quien sea el procurador o el fiscal sepa cuando puede reprender a sus colaboradores porque actuó mal y cuando los tiene que premiar porque actuó correctamente”, dijo.