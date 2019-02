SDU estará atento de que reformas a LFT “no nos agarren mal parados”: Eduardo Vázquez

El secretario general del Sindicato Diálogo y Unidad (SDU), Eduardo Vázquez Martínez aseveró que esta organización estará atenta de que otras personas no vengan a descubrir el hilo negro y a decir que este gremio está mal y que no hace nada, ya que a la fecha ofrece 20 programas de atención a sus 3 mil 900 agremiados tanto al interior de los centros laborales como en el aspecto social.

Lo anterior lo expuso en el marco de la XIX asamblea ordinaria del SDU, en la que cada uno de los secretarios de las carteras del comité ejecutivo rindió su informe semestral ante delegados sindicales de las empresas.

En su mensaje, Eduardo Vázquez manifestó que “muchos sindicatos están espantados porque se habla de democracia sindical, de transparencia y rendición de cuentas, pero en el SDU eso no nos espanta, aunque no estamos confiados y por eso estamos atentos para que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no nos agarre mal parados”.

Refirió que el líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, tiene un equipo profesional de abogados que estudia de manera permanente las propuestas e iniciativas que están intentando modificar la Ley Federal del Trabajo, a efecto de hacer frente a cualquier adecuación al marco legal.

“Nos van a pedir que ahora llevemos las firmas de los trabajadores para ver si realmente nos conocen, yo quiero decir que estoy muy tranquilo y lo que nos pida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lo vamos a responder con prontitud, legalidad y vamos a estar atentos de que otras personas no vengan a descubrir el hilo negro, que no vengan a decirnos que el sindicato está mal y que no hace nada. No, nosotros tenemos 20 programas de atención a los agremiados”, asentó.

También dio a conocer que este año ya se han revisado ocho contratos colectivos de trabajo, en los cuales se logró en una empresa 4 por ciento de incremento directo al tabulador salarial, en tres industrias se obtuvo el 5 por ciento y en cuatro plantas el 7 por ciento, a lo cual se suma la retabulación de salarios que beneficia a los compañeros hasta con un 20 o 30 por ciento más en sus ingresos, dependiendo el caso.

Indicó que en atención a la instrucción del también diputado federal, Isaías González, el SDU trabaja para construir un sindicato moderno y dinámico que plasma en los contratos colectivos cosas como el trabajo decente y el desarrollo sostenible o sustentable.

Otro aspecto que expuso fue que el líder nacional croquista, como diputado federal, impulsa en la Cámara Baja del Congreso de la Unión con una iniciativa de ley para disminuir las comisiones bancarias, ya que un estudio arroja que cada mexicano que usa una tarjeta de crédito o de nómina gasta en promedio 840 pesos en comisiones por año.

“En el CROC no estamos en contra de que se cobren comisiones, pero queremos que sean más bajas”.

La CROC –abundó– también está en contra de que las empresas outsourcing no repartan utilidades y de que en lugar de contratar un grupo de trabajadores especializados, emplee ya a todos los trabajadores en algunas empresas. “La CROC seguirá en campaña para que las outsourcing sirvan nada más para lo que dice la ley, esto es, trabajos especializados que no sean superiores al 10 por ciento”.

Con la representación del líder nacional de la CROC, Isaías González, asistió el secretario de capacitación sindical de esta central obrera, Juan Sánchez Ortiz, quien enfatizó que los 20 programas de atención a los agremiados no salieron por ocurrencia de una mesa o de unos cuantos, sino de la escucha del dirigente nacional de las demandas de los trabajadores en los recorridos por las empresas, las industrias, los hoteles y el sector transporte.

“La CROC defiende los derechos humanos y constitucionales de los trabajadores porque su misión es ser una organización de vanguardia en el movimiento obrero nacional con acciones de democracia, rendición de cuentas, de sindicalismos social y libertad sindical, y aquí, en el SDU, veo una réplica de lo que el líder nacional, Isaías González Cuevas, hace a nivel nacional”, puntualizó.

De igual manera, observó que de diciembre a la fecha han salido líderes por montón que anuncian que van a crear una federación, una organización internacional o un sindicato que abarque todas las actividades económicas. “Muchos dizque paladines del movimiento obrero que van a defender a los trabajadores, pero no tienen la experiencia y los que la tienen, están estigmatizados por delitos anteriores que cometieron”.

Por eso, expuso que la atención a las demandas de los trabajadores es lo más importante y un trabajador que está en un sindicato que le escucha, que le sirve, que impulsa programas para resolver sus problemas, ese es su mejor lugar.