Salida de Camacho Higareda fue motivo de fiesta entre personal de la USET: Amaro

Personal administrativo y de apoyo a la educación adscrito a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) entró en fiesta la tarde del pasado miércoles al enterarse del cese de Manuel Camacho Higareda como titular del sector, reconoció Gwendolynne Amaro Ramírez, representante sindical de esos trabajadores.

La algarabía no era para menos, después de que a principios de julio pasado ese funcionario presuntamente ordenó el desalojo violento de varios trabajadores de esa dependencia que la mantenían “tomada” en demanda de la respuesta a una minuta de 28 acuerdos.

La medida, sin embargo, resultó contraproducente pues Camacho Higareda se vio obligado a instalar mesas de negociación con Amaro Ramírez, en su calidad de líder de la delegación D-III-1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sobre la permanencia de Camacho Higareda en la USET, la dirigente reveló, en entrevista telefónica, que “ya era una situación insostenible, la última reunión que tuvimos fue muy alterada, no íbamos a llegar a buenos términos” debido a las actitudes prepotentes asumidas por dicho funcionario, quien ahora dirigirá el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), una dependencia menor dentro del gobierno estatal.

“Su toque terrible de decir: ustedes son inferiores, yo soy secretario de Educación, siempre haciendo hincapié de que había jerarquías y que él era la de mayor, eso me lo dijo en la última reunión con él, el miércoles de la semana pasada. Fue un individuo que nunca supo situarse, que siempre puso distancia con nosotros”, señaló.

“La salida de Camacho Higareda fue fiesta en la USET, los trabajadores estábamos muy contentitos”, reveló Amaro Ramírez, pues el ex secretario de Educación Pública del estado provocó “muchas inquietudes, no las arregló, al contrario están ahí salpicando. En mi opinión personal, no deja bien al sector, hay muchas condiciones terribles”.

Respecto del nombramiento del ex titular del Sepuede, Florentino Domínguez Ordóñez, como secretario de Educación Pública en el estado, Amaro Ramírez lo calificó “como valvulita de escape ahorita”, pues por su condición de docente “creo que tiene más conciencia de lo que es el magisterio, pero vamos a ver en qué términos llega con nosotros porque hablará el idioma de maestro, pero al final ellos traen línea y consignas del gobernador, que las operan de diferente manera, de acuerdo a sus estilos”.

No descartó que el enroque de funcionarios tenga un motivo político, y en el caso de Florentino Domínguez consideró que el cargo lo podría catapultar “por lo menos a una diputación federal.