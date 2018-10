Salarios y neoliberalismo

En México se necesita aumentar los salarios, sobre todo en el grupo de población ocupada que tiene ingresos muy bajos, prácticamente el 60 por ciento de los trabajadores gana tan sólo dos salarios mínimos mensuales y esto ha implicado una caída sostenida de su poder de compra, dicho fenómeno de contracción salarial se la debemos a las políticas monetarias que se han impuesto en el país desde hace más de tres décadas, con el pretexto de mantener control sobre la inflación el costo fue cargado a la clase trabajadora. Es hora de revertir la política económica neoliberal, empezando por reparar el daño histórico a los trabajadores de México.

Sobran los estudios que han demostrado que los salarios mínimos han perdido capacidad de compra, ahí están los trabajos de Coneval, la propia Encuesta Ingreso Gasto y los índices de precarización laboral del Inegi o los trabajos de José Luis Calva y Carlos Salas, así como los elaborados en El Colegio de México, la UNAM, la OCDE y la CEPAL, en todos ellos se coincide en la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores desde hace tres décadas. Los estudios referidos sostienen que una de las principales causas del deterioro es que el gobierno mexicano para tener finanzas sanas ha castigado al salario, a través de una política monetaria de contracción salarial, que significa que para disminuir la presión sobre los precios se tiene que disminuir la capacidad de compra de los consumidores y esto se ha hecho por medio de impedir que el salario suba, de esta forma se ha controlado la inflación y salvo en 2017 los índices inflacionarios se habían mantenido en niveles bajos, el gasolinazo mostró que aunque haya una base salarial restringida los precios aumentaron derivado del efecto multiplicador provocado por el aumento en los precios de los energéticos, pasó algo similar con el precio del maíz, el azúcar y el huevo que tuvieron consecuencias en los índices inflacionarios.

De hecho, la política monetaria ha sido exitosa, pero el costo social ha sido enorme, finanzas macroeconómicas sanas y una microeconomía para llorar, pues el deterioro en la calidad de vida está a la luz de los datos de pobreza, se mantiene ésta en más de 53 millones de mexicanos que aunque trabajen y estén ocupados sus ingresos salariales no les permiten ni siquiera adquirir la canasta básica, aun en el periodo de Enrique Peña Nieto donde ha habido una mínima recuperación ésta no permite alcanzar los niveles que se tenía en la década de los años setenta del siglo pasado.

En ese sentido, es necesario revertir el deterioro y una estrategia natural es aumentar el salario mínimo y que éste no se defina en función de la tasa de inflación anual, sino en el análisis real de los precios y de un análisis del dinero que realmente se necesita para cubrir las necesidades básicas de la clase trabajadora, es decir, la barrera debe romperse y al mismo tiempo establecer regulación a las empresas que aprovechando el incremento suban sus precios de forma desmedida, es decir, el gobierno tiene las facultades para poner a raya los intentos de subir los precios por parte del sector empresarial, ejemplos sobran de cómo lograrlo, una opción factible sería un acuerdo nacional con los gremios empresariales, tal como ocurrió en el caso de la tortilla. Es posible aumentar la capacidad de compra sin que eso significa un incremento sustantivito de la tasa de inflación.

De hecho, los anuncios de que se aumentará el salario en 2019 por encima de la tasa de inflación son positivos, pero esto se debe acompañar de una política salarial diferenciada, los segmentos de población de ingresos altos no deberían tener ese beneficio porque se mantendría la brecha de desigualdad económica, se puede establecer que los aumentos estén en función de los niveles salarial que tiene la clase trabajadora, es decir a partir del análisis de ingresos se puede proponer los aumentos, los que ganan menos pueden tener aumentos más grandes, mientras los que tienen salarios altos sólo tener aumentos básicos. Sin duda, éstas medida generaría equilibrios y coadyuvarían a no generar desequilibrios macroeconómicos.

El tema salarial está en la mesa y sería pertinente que el nuevo gobierno escuchara a los expertos que han estudiado la política salarial en México, sin duda estamos en un momento histórico que exige entre muchas cosas reparar el daño que los gobiernos neoliberales hicieron sobre la clase trabajadora, sobre todos aquella que hoy en día no tiene la posibilidad de comprar los mínimos necesarios para tener una vida digna. Pese a lo que se diga hay un segmento de trabajadores que tienen salarios muy decorosos, a ellos no hay que negarles el aumento de sus salarios, pero éste no tiene por qué ser igual al de los trabajadores que han padecidos los embates neoliberales. Este tiempo de empezar a cerrar la brecha de desigualdad económica y es deseable que el nuevo gobierno rompa con los mitos del control inflacionario.

Entre tanto, las lunas de octubre brillan por su ausencia, prevalece la lluvia y la humedad aumenta, ¿será síntoma del cambio climático?, ¿o hay otros factores que inciden que octubre pase sin pena ni gloria? Ver para creer.