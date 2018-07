Sagarpa todavía debe fertilizante y otros apoyos a antorchistas: Isidro

A punto de cerrar los programas 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) todavía tiene pendiente la entrega de fertilizante y otros apoyos solicitados por agremiados del Movimiento Antorchista, señaló José Orlando Isidro Ramos, dirigente estatal de esta organización.

En días pasados la delegación de esta dependencia en el estado informó que el 31 de julio la Federación cierra el ejercicio fiscal de este año, situación que preocupa a productores, ya que pudieran quedar fuera de los beneficios, indicó.

Anotó que por este motivo la dirigencia antorchista realiza una revisión para corroborar si el atraso se debe a meros trámites burocráticos. “Queremos agilizar las cosas y si no ya nos pronunciaremos respecto de lo que encontremos”, dijo.

El Movimiento –apuntó- trabaja para que la dependencia libere los apoyos a la brevedad. Sin embargo, “hemos tenido problemas muy serios porque en ocasiones quienes están de responsables en la dependencia, y no es excepción la delegación Tlaxcala, señalan que se pierden los documentos o que el trámite se realizó mal”.

Expuso que este tipo de eventos “vuelven muy engorroso y cansado el procedimiento para los campesinos, sobre todo para que les llegue el fertilizante”.

El de 2017 –añadió el dirigente antorchista- se entregó muy tarde; en general siempre es así, por lo que en este 2018 la situación “es igual, no hay cambio”, continúa el retraso que ha caracterizado a la Sagarpa en los últimos años.

“Ya estamos a mitad del año, ya están las lluvias y no se ha ejecutado la entrega de este producto básico para la actividad agrícola de los compañeros campesinos“.

Isidro Ramos refirió que el fertilizante fue solicitado para determinado número de hectáreas y que la cifra de productores que lo requieren podría ser de alrededor de mil 200; sin embargo, no todos logran ser favorecidos.

Lamentó que en la Sagarpa “no haya oportunidad de conseguir beneficios para toda la gente; aún así hay que estar atentos para que se puedan obtener lo antes posible; todavía hay tiempo de entregarlos, no solo a antorchistas, sino también a los agremiados a otras agrupaciones, no es el único caso”.

De no haber una solución pronta, no se descarta la posibilidad de emprender una movilización, “porque si a estas alturas ya se está preparando el cierre, es porque ya hubo recursos autorizados desde hace tiempo,pero no se han aplicado”.