No se registraron robos a escuelas en periodo de receso académico: SEPE

A diferencia de otros años, en este periodo de receso académico en las escuelas del subsistema estatal enseñanza básica no se registraron robos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda.

A una semana de que inicie el ciclo escolar 2018-2019, el funcionario estatal aseguró que no ha recibido algún reporte de casos de robos en los planteles educativos, sin embargo, adelantó que los directivos de las instituciones deberán estar atentos contra este tipo de actos ilícitos.

Consideró que este es un tema de gran importancia y por lo tanto debe ser atendido por toda la comunidad escolar, no solamente por las autoridades educativas o por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), “sino que involucra a todos, a los padres de familia, a los presidentes municipales que son los principales encargados de la seguridad en su municipios”.

De acuerdo con el responsable de la política educativa de la entidad, la escuela es “un patrimonio de todos y debemos participar de que esté en las mejores condiciones posibles” para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera óptima a favor de los estudiantes.

Al momento de la entrevista con los medios de comunicación, Camacho Higareda dijo no tener información exacta del número de casos de robo a planteles del subsistema de educación básica pública, pero se comprometió a proporcionar dichos datos en días posteriores.

“Se presentaron algunos casos, afortunadamente no han sido en una cantidad mayor que otros años, pero es la misma dinámica, la autoridad educativa desde su ámbito de competencia trata de atender los casos mediante los protocolos correspondientes, como es hacer un balance de las afectaciones, hacer la denuncia en la instancia que corresponda y, posteriormente, gestionar lo concerniente al seguro”.

El titular de la SEPE asentó que su administración no tiene indicio de que alguna escuela no inicie las clases correspondientes al ciclo escolar 2018-2019 –el próximo 20 de agosto—como resultado por conflictos o problemáticas entre padres de familia y personal docente y directivo de los planteles.

“Hasta el momento no tenemos ningún indicio de que alguna escuela no vaya a no comenzar clases. Lo deseable es que todas las 2 mil 462 escuelas del estado comiencen clases como corresponde, y cualquier situación, inquietud o iniciativa que tenga la comunidad escolar, plantearla por la vía del diálogo”, apuntó.