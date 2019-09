En riesgo producción de 20 mil hectáreas de maíz; solo en 40 mil podría haber cosecha: CAP

La producción de alrededor de 20 mil hectáreas de maíz, de las poco más de 60 mil sembradas con este cultivo en el estado en este año, se encuentra “en riesgo”, debido a que ha dejado de llover y a posibles heladas que pudieran registrarse, advirtió José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Con base en este pronóstico catastrófico, solamente en 40 mil hectáreas, de las 120 mil destinadas anualmente a este grano, se podría obtener una cosecha, es decir, nada más en 33 por ciento de esa superficie.

Recordó que las otras 60 mil hectáreas restantes no fueron sembradas debido a que el ciclo se retrasó por la falta de humedad en la tierra. “Esto es terrible, si no llueve en tres días el jilote no va a madurar y solo va a servir para alimentar a los animales”, expuso.

Ante esta situación, Juárez Torres y otros dirigentes de organizaciones agremiadas al CAP demandaron a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) la realización de un recorrido en diversas zonas agrícolas.

“Porque ellos, los funcionarios, tienen otros datos y nosotros tenemos la vivencia de la gente que está preocupada porque no va a haber cosecha”, de ahí la necesidad de acudir directamente a los terrenos “para confrontar datos del escritorio con la realidad”.

Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), apuntó que desde hace varios días hablaron con el titular de Sefoa, José Luis Ramírez Conde, para invitarlo a efectuar el recorrido y que este les respondió que sí.

Hay tierras del municipio de El Carmen Tequexquitla y de las rancherías de Altzayanca, como Pocitos, Las Cuevas y Nexnopala “donde vive la gente más pobre del estado, donde no ha llovido y donde la planta ya se apachonó”, porque no hay señales de que surja el jilote y mucho menos, elotes, refirió.

Repasó que es falso que se haya sembrado la totalidad o la mayoría de la superficie de cultivo en el estado, pues desde la región oriente hasta la poniente de la entidad “la sequía ha sido severa y eso es lo que queremos que escuchen”.

Insistió en que los apoyos “no llegan” a Tlaxcala y que el Seguro Catastrófico tampoco es suficiente. A su vez, Claudio Flores Espina, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), remarcó que esta situación es preocupante.

En la zona centro del estado la planta está en jilote y si no hay lluvias, este se pegará y dificultará una cosecha favorable, por eso lo del seguro “no es una ocurrencia sino una necesidad”, porque la mayoría de familias como de su producción, subrayó.

José Isabel Juárez dijo que el CAP también solicitará por escrito a Lorena Cuéllar Cisneros, representante del gobierno federal en el estado, que escuche la propuesta de presupuesto 2020 para el campo tlaxcalteca. En este sentido, Flores Espina lamentó que esta funcionaria “está más ocupada en hacer campaña que en gestionar mayor presupuesto y programas”.

Las agrupaciones del CAP recalcaron que requieren una audiencia con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues ya han realizado al menos 20 peticiones formales sin que a la fecha se abra una posibilidad de concretarla.