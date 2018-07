Rezago en materia anticorrupción corresponsabilidad del Ejecutivo: Ramírez

El incumplimiento del Poder Legislativo respecto a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) obedece a que el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, no ha enviado la propuesta de terna de quienes podrían ocupar dos de las tres magistraturas, sostuvo el diputado priista Ignacio Ramírez Sánchez. Por ello, reconoció que al Congreso local se le agotaron los tiempos para integrar el Comité de Participación Ciudadana que será parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, aspecto del cual hizo corresponsable al mandatario estatal.

“No puedo nombrar a un magistrado sino me envían una terna, entonces no es todo responsabilidad del Congreso porque también tenemos que esperar a que se mande todas las propuestas para que nosotros podamos votarlo, entonces sí tenemos muchos pendientes y si está contemplado un periodo extraordinario para sacar todos estos pendientes, además de las cuentas públicas que se tienen que calificar en agosto”, explicó.

Este miércoles, La Jornada de Oriente dio a conocer que los integrantes de la LXII Legislatura local incurrieron en omisión, ya que incumplieron el mismo mandato que establecieron en la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Tlaxcala, pues el miércoles se les venció el plazo para iniciar con el proceso para integrar al Comité de Participación Ciudadana en la materia.

Los diputados descuidaron esta obligación, la cual se suma a los diversos pendientes que tienen, como la designación de titular del Órgano de Control Interno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), o la definición de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

No obstante, Ramírez Sánchez confió en que la designación de los nuevos magistrados de este órgano de reciente creación, así como el rezago que tienen en otros temas, será agotado antes del próximo 29 de agosto.

“Mira hay plazos que definitivamente hay que respetar y ahorita por eso estamos agilizando las cosas y tenemos avanzado un dictamen para dar cumplimiento y no se continúe postergando esto… Se conjugaron varias cosas por la que se dio el rezago, pero estamos en toda la disposición y conscientes de que tenemos que sacar esto lo antes posible y tenemos la reunión este lunes y vamos a plantear una agenda que tenemos que llevar a cabo al pie de la letra y no nos podemos distraer en otra cosa que no sea el trabajo legislativo y hacer conciencia que si tenemos que estar las 24 horas, las 24 horas estaremos trabajando”, apuntó.