Restitución del voto de presidentes de comunidad será efectiva a partir del próximo 1 de enero

Por mayoría de votos y en medio de señalamientos por presuntas omisiones e irregularidades en el proceso legislativo, el pleno del Congreso local determinó restituir el voto de los presidentes de comunidad en sus respectivos cabildos a partir del próximo 1 de enero.

Con el voto en contra de legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM, los diputados decidieron adelantar la entrada en vigor de la reforma a la Ley Municipal que les restituye el derecho a los munícipes para votar en los cabildos, pues ello estaba previsto para el 1 de septiembre de 2021, con las nuevas autoridades, y ahora será desde el 1 de enero del próximo año.

El dictamen, que fue avalado por la mayoría que logran las bancadas de Morena, PT, PES y PRD, establece que “el presente decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 2019, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala”.

En el dictamen, establecen que concretar esta enmienda a fin de que los actuales integrantes de los cabildos, en este caso presidentes de comunidad puedan sufragar, es constitucional y legal, pues garantiza su óptima representatividad en los cuerpos edilicios.

“El otorgamiento del derecho a votar en las sesiones de cabildo, a favor de los presidentes de Comunidad, no es susceptible de violentar el principio constitucional de irretroactividad de la Ley, ya que los gobernados no podrían válidamente considerarse agraviados por el hecho de que, de forma abstracta e impersonal, los presidentes de Comunidad tengan derecho a votar en las sesiones de cabildo, o porque, en general, ejerzan esa prerrogativa, derivado de las reformas legales en comento, pues tal circunstancia no es susceptible de repercutir directamente en las personas, y menos aún de forma negativa”.