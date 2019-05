¿Resistencias a AMLO?

Es de llamar la atención que un sinnúmero de organismos empresariales nacionales e internacionales, expertos económicos, politólogos, calificadoras, medios televisivos, la denominada clase media alta y alta y cierta comentocracia alcen la voz para criticar las decisiones del presidente y el desempeño económico de los primeros meses del gobierno de la Cuarta Transformación y que estos mismos actores hayan hecho mutis en los periodos de gobiernos anteriores, en donde vieron pasar el desmantelamiento del Estado mexicano y poco les importó el crecimiento de las brechas de desigualdad, prácticamente callaron ante un mediocre crecimiento económico de los últimos 36 años. Las actuales resistencias no obedecen a la genuina preocupación por un mejor país, sino a los efectos que tiene y tendrá la nueva relación del poder político con el poder económico, los grupos privilegiados se resisten a perder las canonjías.

Asistimos a un cambio de régimen, cuyas dimensiones están por verse en los próximos años, las múltiples reformas, algunas aprobadas y otras en debate, así como el ejercicio del gobierno donde prevalece la idea de recuperar la rectoría del Estado en materia económica implica un cambio sin precedentes. De hecho, la insistencia de AMLO sobre la reorientación del presupuesto público y orientarlo a inversión pública y programas de bienestar, reduciendo el despilfarro, forma parte del proceso de la nueva relación entre el poder político y el poder económico.

Basta dar un vistazo a los múltiples contratos en todas las instituciones del gobierno federal para registrar las complicidades, los negocios personales y de grupo que se firmaban para favorecer a la clase media alta y alta, así como a las cúpulas empresariales. El negocio al amparo del poder público era parte de los sistemas de intercambio, reciprocidad y de enriquecimiento, aunado a ello el propio Poder Legislativo jugó de lado de los ricos del país, las numerosas reformas constitucionales y las leyes secundarias en general, favorecieron al mercado, ocurrió con telecomunicaciones y con los sectores energético y educativo. Ejemplos de cómo los intereses estaban por encima del país fue el amasiato legislativo, el PRIAN jugó para el capitalismo de cuates con proyección internacional, por su parte las propias televisoras incorporaron su propia facción con la complicidad del PVEM, sin duda, el objetivo fue acumular ganancias en todos los espacios disponibles.

Sobra decir que la banca privada que forma parte del sistema financiero nacional e internacional obtuvo y obtiene miles de millones de dólares en México, resulta curioso que las críticas de los banqueros al gobierno de AMLO no corresponden a las ganancias registradas en el primer trimestre del año, donde pasaron de 36 mil millones de pesos en 2018 a 42 mil millones de pesos en 2019. Si la economía estuviera en desaceleración, como afirman, entonces las ganancias hubieran disminuido, pero ocurrió lo contrario. De hecho, el grupo Citibanamex ha sido beneficiado, la mayoría de esas ganancias son producto del cobro de comisiones por servicios y productos financieros, éstos que fueron blindados por los gobiernos neoliberales.

Las ahora resistencias fueron omisas, cómplices y beneficiarias de las políticas económicas del pasado reciente, a éstas poco les importó el mediocre desempeño económico de las últimas tres décadas, tampoco les importó la pérdida del poder adquisitivo de millones de mexicanos o el crecimiento de la pobreza moderada y extrema, tampoco les importó el abandono de Pemex y de la CFE, mucho menos les incomodó pagar sueldos de miseria.

En general, hicieron de México un botín. Nunca pegaron el grito en el cielo cuando se compró el avión presidencial y mucho menos movieron un dedo para criticar las prácticas de corrupción registradas por la Auditoría Superior de la Federación.

En ese sentido, las críticas al nuevo gobierno carecen de fundamento, sus preocupaciones muestran la defensa a ultranza de sus privilegios. De hecho, el papel de los medios de comunicación sigue jugando a defender a los ricos, la cobertura mediática está del lado de los grandes grupos empresariales, de las clases altas y de los negocios enredados que tienen con estos, basta ver la amplia cobertura que se dio a la fracasada marcha anti AMLO, muchos minutos al aire para hacer creer que fueron millones de mexicanos que están en contra del presidente, cosa más falsa. Los que se resisten son los que están perdiendo dinero e influencia en las altas esferas del poder político, son los mismos que con sus billeteras, sus plumas y sus recursos evitaron por todos los medios que el cambio iniciara hace una década, son los mismos que evaden impuestos o que recibían esplendidas devoluciones fiscales y son los mismos que promovieron la consolidación de empresas outsourcing para evitar derechos laborales de los trabajadores, esos son los grupos que se resisten al cambio de régimen.

De hecho, las críticas a la aprobación de la reforma educativa en el Senado es otra muestra de las resistencias, si les importa tanto la educación por qué no hicieron absolutamente nada para criticar la reforma de Peña Nieto que por sus propios indicadores mostró el fracaso descomunal del desempeño de los alumnos en las múltiples pruebas. Ya se sabía que habría resistencias a la 4T, el camino no sería fácil, pero a pesar de estos grupos el gobierno no debe dar un paso atrás en su afán de cambiar el régimen, distribuir de mejor manera la riqueza nacional y de ponerle límites a la voracidad de los ricos de siempre. Ver para creer.