Reprueba Congreso las cuentas públicas de 2018 del ITIFE, Zitlaltepec y Tzompantepec

El pleno de la LXIII Legislatura local reprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2018 del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITFE) y de los municipios de Zitlaltepec y Tzompantepec por haber incurrido daño a la hacienda pública o patrimonio por más de 99 millones de pesos, 17 millones de pesos y 9 millones de pesos, respectivamente.

Dichos montos equivalen al 22 por ciento, 48.7 por ciento y 11 por ciento, en ese orden, de su presupuesto ejercido el año pasado, por lo que rebasaron por mucho el margen de 7 por ciento establecido por la Comisión de Fiscalización y Finanzas como posible daño a la hacienda pública o patrimonio, además de que no se ajustaron a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Ante ello, el pleno de diputados instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a dar seguimiento a las observaciones pendientes por solventar, pues “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica la nulidad de las observaciones”, sino que continuarán “subsistentes conforme los informes de resultados”; y exhortó a la Contraloría del Ejecutivo del gobierno del estado a aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas a efecto de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar.

Este miércoles, el Congreso local sesionó de manera extraordinaria para continuar con la dictaminación de cuentas públicas de 2018 de los entes fiscalizables en la entidad. Para este día, la Comisión de Finanzas y Fiscalización enlistó 10 dictámenes elaborados por el OFS, además de los del ITIFE, Tzompantepec y Zitlatepec, los de los municipios de Altlzayanca, Natívitas, Cuaxomulco, Tlaxco, Chiautempan, Totolac y Emiliano Zapata, estas siete últimas fueron aprobadas sin mayor discusión.

Al igual que la sesión extraordinaria del pasado martes, la de este miércoles duró más de cinco horas e inició con 21 diputados y concluyó con 20.

En el caso del ITIFE –que se convirtió en el único ente del gobierno del estado en ser reprobado–, el dictamen del OFS señaló que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de 99 millones 093 mil744.13 pesos, “que representa el 22 por ciento del importe devengado al 31 de diciembre, que fue de 450 millones 160 mil 380.05 pesos, el cual incluye recursos devengando del ejercicio 2018 por 139 millones 521 mil 403.94 pesos y remanentes de ejercicios anteriores por 310 millones 638 mil 976.11 pesos”.

“De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, el monto de 99 millones 093 mil 744.13 pesos, que representa el 22 por ciento no se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la no aprobación de la cuenta pública” de ITIFE, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, propuesta que fue aprobada por mayoría de votos.

De acuerdo con el reporte, el ITIFE incurrió en irregularidades en el pago a proveedores, prestadores de servicio y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio por 15 millones 977 mil 807.93 pesos; recursos públicos faltantes por 52 millones 473 mil 451.51 pesos; pago de gastos improcedentes por 659 mil 051.07 pesos;

Además, pago de bienes y/o servicios sin acreditar su aplicación en los fines del ente por 13 millones 217 mil 967.92 pesos; pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al del mercado por 172 mil 681.86 pesos; volúmenes de obra pagados no ejecutados por un millón 802 mil 738.58 pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados por 432 mil 306.15 pesos; procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas por 110 mil 599.75; y obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución por 14 millones 247 mil 139.36 pesos.

Con respecto al municipio de Zitlaltepec, se aclaró que solo entregó tres de las cuatro cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en tiempo y forma, además de que las observaciones que les hizo el OFS no fueron solventadas o fueron aclaradas de manera parcial.

Por ello, el daño a la hacienda pública o patrimonio ascendió a 17 millones 128 mil 433.06 pesos, lo que representa el 48.7 por ciento de su presupuesto de 2018 que fue de 35 millones 199 mil 096.13 pesos.

En el caso del municipio de Tzompantepec, el reporte elaborado por el OFS estableció observaciones no solventadas por un monto de 9 millones 791 mil 679.62 pesos, cantidad que representa el 11.5 por ciento de su presupuesto ejercido durante al año de 2018, que ascendió a 85 millones 207 mil 355.69 pesos.

En consecuencia, el pleno de la LIII Legislatura local acordaron que la gestión financiera del ITIFE y los municipios de Zitlaltepec y Tzompantepec no fueron razonables y no se ajustaron a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, “ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual deberán ser solventadas las siguientes observaciones de probable daño patrimonial”.