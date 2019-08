Reprueba Congreso la cuenta pública de 2018 del municipio de Santa Cruz Quilehtla

El pleno de la LXIII Legislatura local reprobó la cuenta pública de 2018 del municipio de Santa Cruz Quilehtla al haber incurrido durante ese ejercicio fiscal en un daño a la hacienda pública o patrimonio por más de 7.9 millones de pesos, lo que representó el 22.3 por ciento del presupuesto total que recibió en esa anualidad.

De acuerdo con el dictamen elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que fue presentado este miércoles en sesión extraordinaria, las irregularidades cometidas por administración encabezada por Óscar Pérez Rojas en el manejo y aplicación de los recursos públicos en 2018 rebasaron el porcentaje establecido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización como posible daño patrimonial, que es de 7 por ciento del total del presupuesto que recibieron ese año, de ahí que dicha cuenta pública fue reprobada.

Entre los conceptos y gastos en los que el municipio de Santa Cruz Quilehtla incurrió en irregularidades están en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 606 mil 184.01 pesos; pagos de gastos improcedentes por 128 mil 386.10 pesos; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y aplicación en los fines del ente por 299 mil 156.62 pesos.

Además, utilización de recursos en fines distintos a los autorizados por 2 millones 606 mil 191.28 pesos; recursos públicos otorgados y no comprobados por 953 mil 861.49 pesos; utilización de recursos por préstamos 94 mil 207 pesos; recursos públicos faltantes por 484 mil 240.23 pesos; impuestos, cuotas y derechos no retenidos/no enterados por 2 mil 409.04 pesos; ingresos recaudados no depositados por 143 mil 200 pesos; faltante de bienes muebles por 63 mil 521.60 pesos.

Asimismo, volúmenes de obra pagados no ejecutados por un millón 373 mil 286.97 pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados por 923 mil 948.67 pesos; pago de obras sin acreditar su existencia física por 32 mil 829.64 pesos; obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución por 236 mil 022.30 pesos.

En total, el daño a la hacienda pública o patrimonio en el que incurrió el municipio de Santa Cruz Quilehtla durante el año de 2018 ascendió a 7 millones 974 mil 894.95 centavos que equivale al 22.3 por ciento del presupuesto total que ejerció durante esa anualidad que fue de 35 millones 729 mil 843.90 pesos.

De acuerdo con el dictamen, el ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla no se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Ante ello, el pleno de diputados instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a dar seguimiento a las observaciones pendientes por solventar, pues “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica la nulidad de las observaciones”, sino que continuarán “subsistentes conforme los informes de resultados”; y exhortó a la Contraloría del Ejecutivo del gobierno del estado a aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas a efecto de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar.

En esta sesión extraordinaria también se aprobaron las cuentas públicas de 2018 de los municipios Santa Cruz Tlaxcala, Acuamanala, Mazatecochco, Papalotla, San Jerónimo Zacualpan, Nopalucan, Tepetitla de Lardizábal, Tetlatlahuca y Santa Isabel Xiloxoxtla, con lo cual suman a la fecha 70 reportes financieros de igual número de entes fiscalizables y restan 34 por ser dictaminados por el pleno de la LXIII Legislatura local.