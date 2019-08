Reprueba Congreso la cuenta pública de 2018 de Contla por daño patrimonial por 8.5 mdp

Por incurrir en daño a la hacienda pública o patrimonio por más de 8.5 millones de pesos, el pleno de la LXIII Legislatura local reprobó la cuenta pública de 2018 del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en una sesión extraordinaria que se prolongó durante casi tres horas y en la cual también fueron aprobados los reportes del manejo y aplicación de su presupuesto del año pasado de cuatro municipios.

De acuerdo con el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, en el ejercicio fiscal pasado la administración municipal que encabeza el perredista Miguel Muñoz Reyes incumplió con la correcta aplicación de 8 millones 531 mil 51.82 pesos, lo que representa el 8.4 por ciento del presupuesto total que ejerció en 2018, que fue de 101 millones 481 mil 937.52 pesos.

Es decir, este municipio rebasó el margen de 7 por ciento establecido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización como posible daño a la hacienda pública o patrimonio, además de que no se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Lo anterior porque en la revisión de cuenta pública 2018 del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) registró gastos pagados sin documentación comprobatoria por 149 mil 40.46 pesos, pago de gastos improcedentes por 2 millones por 96 mil 906.31 pesos y utilización de recursos en fines distintos a los autorizados por 470 mil 046.08 pesos.

Además, impuestos, cuotas y derechos obtenidos no enterados por 3 millones 248 mil 15.53 pesos; ingresos recaudados no depositados por un millón 268 mil 173.20 pesos; faltante de bienes muebles por 586 mil 936.90 pesos; volúmenes de obra pagados no ejecutados por 11 mil 18.04 pesos y procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas por 3 mil 693.05 pesos.

Asimismo, obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria en su ejecución por 697 mil 221.45 pesos, lo que da un total de 8 millones 531 mil 51.82 pesos.

En la misma sesión extraordinaria de este martes fueron aprobadas, sin mayor discusión, las cuentas públicas de 2018 de los municipios de Sanctórum, Tetla de la Solidaridad, Muñoz de Domingo Arenas y San Lucas Tecopilco.

En todos estos casos, el pleno de la LXIII Legislatura local instruyó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes por solventar por parte de los cinco entes, pues “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica la nulidad de las observaciones”, sino que continuarán “subsistentes conforme los informes de resultados”.

Además, exhortó a la Contraloría del Ejecutivo del gobierno del estado a aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas a efecto de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar “en (sic) relación a las observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho ente fiscalizado”.