Reprochan campesinos retardo en el inicio del programa de Precios de Garantía

Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), lamentó que el gobierno federal todavía no ponga en marcha el programa Precios de Garantía para Granos Básicos en el estado, ni defina los centros de recepción, por lo que hay productores que han vendido maíz a un costo bajo.

Y es que en la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó a Tlaxcala en enero pasado, anunció que prácticamente todos los productores de esta entidad serían beneficiados a través del programa Precios de Garantía para Granos Básicos, pues se encuentra en el rango de pequeños.

Esta estrategia abarca los cultivos de maíz, frijol, trigo y arroz, cuyo valor monetario será mejorado. En el caso del frijol el pago será de 14 mil 500 pesos por tonelada y en el de maíz, de cinco mil 610 pesos.

Sin embargo, “los programas están siendo lentos, sobre todo el de Precios de Garantía de Granos Básicos que aún no sabemos con exactitud si ya opera en Tlaxcala; los productores tienen la necesidad de vender su producto”, acentuó Flores Espina.

Los agricultores han vendido su producción a un costo bajo –se quejó-, en aproximadamente cuatro pesos por kilogramo de maíz, lo que significa que con los ingresos que obtengan deben pagar sus deudas adquiridas el año pasado y también invertir una parte para sembrar en este ciclo agrícola.

“Consideramos que en el gobierno que inicia hay programas que pintan bien”, pero otros en los que todavía no hay claridad, remarcó el dirigente de la CCI.

El gobierno federal había señalado que el costo del maíz sería mejorado –señaló-, pero hasta el momento no se ha visto eso y en el mercado aun se mantiene bajo; un incremento ayudaría a la capitalización de agricultores para trabajar.

Si el precio de garantía de cinco mil 600 pesos por tonelada se hiciera efectivo en este momento, habría una recuperación mayor del campesino, sin embargo, “están perdiendo mil 600 pesos” porque no se ha alcanzado ese valor.

“No se concreta este programa porque no hay bodegas a donde los productores lleguen a vender; ese es el problema, que no ha iniciado en Tlaxcala”, reprochó.

Claudio Flores Espina anotó que inicialmente se dio a conocer que la producción sería adquirida por Diconsa, pero no tiene bodegas en las que se reciban los granos, y que tampoco hay información por parte de las dependencias.

“Todavía no acaba de arrancar este gobierno y por lo tanto no hay claridad, no hay reglas de operación, son pocas las convocatorias que se han abierto y todavía hay muchas dudas. Los productores están atentos para poder ingresar las propuestas”.

En tanto, Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), expuso que hay un desfase del agro tlaxcalteca, pues el ciclo agrícola 2019 todavía no comienza en forma, pues las labores de siembra no se han generalizado, debido a la sequía.

Por lo tanto –subrayó-, la venta de la cosecha comenzará a finales de noviembre de este año, de ahí que será hasta ese periodo cuando las y los campesinos del estado pudieran recibir el beneficio del programa.

“Entonces ya veremos cómo está el precio de alrededor de cinco mil 610 pesos. La idea es saber dónde, cómo operará, cómo les está llegando el recurso a la gente del campo, hay mil incógnitas sobre este tema”, añadió.

Coincidió en que “tampoco hay claridad sobre la representación de Segalmex en Tlaxcala”, por lo que solicitará una audiencia con la delegada de Programas de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, para abordar este asunto y el resto de programas de este sector.

La cosecha del ciclo 2018 ya está vendida porque los agricultores deben hacerlo de manera inmediata para pagar el fertilizante que utilizaron para cultivar, pero es “el producto que siempre están debiendo, porque se endeudan”.

Reiteró que una de las constantes en el sexenio pasado fue la entrega de este químico de manera tardía, con retraso de casi un año, lo cual obliga al campesino a recurrir a otros medios, como el crédito, para no detener el trabajo en la tierra.

“Lo poquito que cosechan lo venden, lo usan para la comida de su familia, para alimentar a su ganado y para pagar sus deudas. Cuando hay buen cielo cada hectárea les da tres toneladitas, no más”, puntualizó.

A diferencia de entidades como Zacatecas, donde ya opera este esquema nuevo, en Tlaxcala no se ha concretado. Con base en información de la coordinación estatal de Programas de Desarrollo de la Federación, aún no hay una representación de Seguridad Alimentaria (Segalmex), organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que habrá que esperar el nombramiento y los lineamientos correspondientes.

Por tanto, en Tlaxcala no ha arrancado este programa de precios, de ahí que los agricultores deben estar atentos del aviso respectivo que el gobierno de la República emita.

Una de las facultades de Segalmex (la cual unirá a Diconsa y Liconsa) es la de coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía que favorecerán a los pequeños y medianos productores nacionales.

En torno a este asunto, Ernesto Robles Pérez, subgerente estatal de Diconsa, explicó que en función de información que se maneja en reuniones celebradas a nivel central, este programa estará a cargo de una oficina que se denominará Precios de Garantía de Granos Básicos, la cual también pertenecerá a Segalmex.

Reconoció que se ha generado confusión en “mucha gente”, debido a desinformación que ha circulado, por lo que precisó que Diconsa no será responsable de esta estrategia, pues tampoco cuenta con infraestructura necesaria para recibir granos.

El funcionario federal comentó que esta situación propiciada desde el inicio de la administración federal vigente, provocó que al día siguiente varios campesinos se presentaran en las instalaciones de esta subgerencia.