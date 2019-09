Reprobación de cuentas públicas por falta de “seriedad” en la aplicación del gasto: CE

La titular de la Contraloría del Ejecutivo (CE), María Maricela Escobar Sánchez negó que la reprobación de cuentas públicas de diversas dependencias y entes del gobierno estatal se deba al desvío o mala aplicación de los recursos por parte del personal o responsables de esas instancias.

Consideró que esos hechos se dan porque el personal o los titulares “no toman con seriedad” los procedimientos establecidos en la norma respectiva para la correcta aplicación y ejecución de los dineros que reciben como parte de sus presupuestos para operar durante el ejercicio fiscal que se trate.

De acuerdo con la funcionaria estatal, el que una dependencia o ente repruebe su cuenta pública tampoco tiene que ver con falta de capacitación de quienes son responsables de ejercer el gasto, sino que “a veces las personas encargadas no toman con seriedad los procedimientos que hay que llevar a cabo, y es ahí donde tenemos la mayor dificultad”.

En cuanto a capacitación, abundó, la CE impulsa programas para todos los servidores públicos de la entidad, sobre todo en el marco normativo de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas para que puedan cumplir en tiempo y en forma con sus respectivas labores.

Escobar Sánchez fue entrevistada sobre la reprobación, por parte del Congreso local, de las cuentas públicas de 2018 del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies).

Dijo que esperará a que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) le entregue los dictámenes de esas cuentas públicas a efecto de que la CE inicie con las acciones correspondientes “y cuando tengamos que iniciarlas, nosotros vamos a actuar y ya cada servidor público ofrecerá lo que a su derecho le convenga”.

Para la titular de la CE, la reprobación de cuentas públicas por parte de dependencias y entes de la administración estatal no representa una mancha para el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, sino “son prácticas que no debieran ser, pero no todos los alumnos son de 10, esperamos que ellos puedan solventar lo que a su derecho convenga y que no haya mayores repercusiones de carácter legal”.

Escobar Sánchez evitó hacer un comentario sobre los motivos de la reprobación de las cuentas públicas del ITIFE y de la Cossies, pese a que el reporte del OFS sí señala presunto desvío de recursos o falta de documentos comprobatorios del gasto, entre otros.