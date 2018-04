Repartir el pastel o romper la piñata. La secrecía es una de las prácticas más comunes en la administración pública federal, estatal y municipal. Los impuestos que se recaudan y la forma en que se gastan o invierten han sido zona obscura para los ciudadanos. Finalmente, el decreto 115 permite develar algunos de ellos.

Para evitar mostrar los montos que reciben los funcionarios públicos como sueldo real, se crean mecanismos para disfrazarlos. Ahí se descubre porque las elecciones se convierten en una lucha por el pastel que significa el servicio público. En consecuencia, nunca se crea el servicio civil de carrera.

¿Es creíble que el salario base del secretario de gobierno, de obras públicas o el de planeación y finanzas sea de 27 mil 852 pesos con 95 centavos mensuales?. La directora del COBAT recibe 49 mil 508 pesos. Es verosímil que un magistrado tenga como salario base 28 mil pesos. El rector de la UPT 64 mil.

El presupuesto de egresos de estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, tiene la virtud de mostrar información y hacer la diferenciación entre sueldo base y costo mensual de los funcionarios públicos. Consultarlo permite una idea clara del mecanismo y la necesidad de cambiar estas prácticas de ficción política.

El gobierno del Estado busca “fomentar la transparencia y rendición de cuentas”. Por lo que desglosa de forma simple el decreto 115. En “un informe de política pública, sencillo, claro y preciso, que transparenta y rinde cuentas sobre los objetivos, destinos y aplicación de los recursos”. Es el llamado presupuesto ciudadano.

Repartir el pastel o romper la piñata. ¡No! al servicio civil de carrera.

Uno de los elementos más llamativos del presupuesto de egresos son los casi 50 anexos. En ellos se desglosan desde el objeto del gasto por capítulo, concepto, partida genérica y específica. La clasificación económica de los ingresos, gastos y financiamientos. Los fideicomisos por objeto, número de contrato hasta las cuentas en las que se depositan los recursos.

El anexo 14 por ejemplo muestra el número de plazas con las que operan las 70 dependencias de la administración pública. Llama la atención que de 5 mil 735 puestos de trabajo de la administración pública centralizada. El 54 por ciento sean de confianza. Y únicamente 2 de cada 10 empleados sean de base. (Ver gráfica 1)

Esto refleja por qué las elecciones son tan importantes en la entidad. Al carecer de servicio civil de carrera. El 80 por ciento de los puestos representan un gran pastel a repartir entre los seguidores de quien alcanza el triunfo. Como la mayor parte de los que llegan son inexpertos se pierden años de aprendizaje. La entidad se inventa cada 6 años.

En Tlaxcala se cerró el circulo de la alternancia. En 1998 llega al palacio de gobierno el PRD, por lo que la izquierda es invitada a partir la piñata y no impulsa el servicio civil. La alternancia de la alternancia llega en 2004. El PAN reparte el pastel entre los panistas, pero no se ocupa de profesionalizar la administración. Para 2010 el PRI regresa encontrándose que la casa había sido ocupada por otros partidos políticos, pero habían respetado las costumbres.

La diferencia entre sueldo y costo mensual de los funcionarios públicos.

A partir del anexo 16 se descubren diferencias entre el salario que perciben y hacen público los funcionarios y el costo que el pueblo paga por cada uno de ellos. Cabe señalar que este costo no incluye, ni la oficina, ni los servicios –luz, agua, teléfono-. Ni lo insumos para el desarrollo de su actividad como pueden ser las computadoras, el papel, etc. etc.

El tabulador de sueldos y salarios, mandos medios y superiores de la administración pública centralizada desglosa en una matriz, la percepción mensual neta, y el costo mensual promedio de remuneraciones brutas ¿Cuál es la diferencia? Veamos un ejemplo, el del gobernador. Registra una percepción mensual neta de 64 mil 753 pesos con 84 centavos.

El costo mensual promedio resulta de sumar, el sueldo base, la percepción complementaria, despensa, inscripción al ahorro, seguro de separación, aguinaldo y prima vacacional, seguridad social. El sueldo base del gobernador es de 36 mil 915 pesos. A ello se agrega la percepción complementaria que es igual al salario base, 36 mil 915.

Se agregan mil 942 pesos con 54 centavos de despensa, 2 mil 29 pesos con 48 centavos de ahorro, 16 mil 158 pesos con 76 centavos de seguro de separación, el proporcional mensual del aguinaldo y la prima vacacional que significan 11 mil 894 pesos con 84 centavos y la seguridad social 8 mil 728 pesos con 4 centavos, y el costo total es de 114 mil 583 mil pesos con 68 centavos.

Si el gobernador muestra su cheque de percepción mensual recibe 64 mil 753 pesos con 84 centavos, que representa el 56 por ciento del costo mensual real que se le paga. Esto no significan malos manejos, simulaciones o desviaciones, simplemente ha sido el mecanismo para no mostrar el costo real que tiene la administración pública.

Anexo 25. Tabulador docente del sector educativo (Estatal)

El anexo 20 analítico de plazas del sector educativo estatal, muestra el número de plazas que existen en el magisterio. Y el anexo 25 el tabulador de salarios que perciben los trabajadores. No se ordena por sueldo base y costo mensual como los otros, sino por el binomio de percepción mensual mínima y máxima.

Al revisar se encuentran salarios muy bajos, 476 pesos que es lo que se paga por hora al profesor de música o su acompañante, hasta salarios que alcanzan casi los 80 mil pesos mensuales. Directores, inspectores y supervisores constituyen un grupo privilegiado, ya que sus emolumentos oscilan entre los 40 y 80 mil pesos.

A nivel estatal la élite lo forman los profesores de educación física y los de telesecundaria. Los puestos mejor pagados son: Supervisor de Educación Física “C” ($60, 226.44). Jefe de Sector de Educación Primaria “E” ($ 60, 577.90). Jefe de Sector de Telesecundaria “C” ($ 60,612.09). Maestro de telesecundaria “E” 36 horas ($ 64,362.78) y Director de Telesecundaria “E” ($ 64,427.09).

Los más altos son: Supervisor de Telesecundaria “D” ($ 66,157.81). Supervisor de Educación Física “D” ($ 67,653.06). Jefe de Sector de Telesecundaria “D” ($ 68,101.31) y Jefe de Sector de Telesecundaria “E” ($ 76, 838.89).

Órganos autónomos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El anexo 43 se refiere a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El analítico muestra que se cuenta con 85 plazas. El sueldo base que se registra para el presidente es de 36 mil pesos. Sin embargo, cuando se revisa el tabulador de mandos medios y superiores, se encuentra que la percepción mensual neta es de 55 mil pesos.

La percepción mensual más proporcional de aguinaldo y prima vacacional neta es de 66 mil 878 pesos con 56 centavos. Pero el costo mensual promedio de remuneraciones brutas es de 85 mil 607 pesos con 56 centavos. ¿De dónde sale esta cifra?

Al sumar el salario base (36 mil 864 pesos con 50 centavos), más las percepciones complementarias (36 mil 864 pesos con 50 centavos). A lo que se agrega el proporcional de aguinaldo y prima vacacional. Estos 2 rubros se prorratean entre 12 meses (11 mil 878 pesos con 56 centavos). Al sumar da un total de 85 mil 607 pesos con 56 centavos. Ese es el costo real, solo de remuneraciones.

Presupuesto ciudadano

Todos los años, el poder ejecutivo del Estado tiene la obligación de integrar el presupuesto de egresos. Las dependencias centralizadas, descentralizadas y organismos autónomos entregan al ejecutivo y este hace lo propio ante el legislativo para su discusión y aprobación.

Hasta hace pocos años, el documento era una especie de galimatías. El gobierno presentaba un documento con una cantidad, le aprobaban una distinta. Pero “curiosamente” las cuentas públicas, que revisa el órgano superior de fiscalización registra discrepancias de 2/3 mil millones de pesos, entre lo presupuestado y lo ejercicio.

Una diferencia, que hay que reconocer en el gobierno actual. Es que el presupuesto fue presentado y aprobado con información desglosada que permite observar, por ejemplo. Que el salario que perciben los funcionarios públicos de la administración pública y los organismos autónomos, es diferente al costo mensual.

En conclusión no es lo mismo sueldo que costo. Finalmente son las formas de repartir el pastel o romper la piñata.