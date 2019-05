Regidor de Españita vinculado a proceso pide su reincorporación al cargo, informan

A pesar de estar vinculado a dos procesos por supuestamente cometer los delitos de acoso sexual y lesiones en contra de una ex empleada del ayuntamiento de Españita, Oscar N. solicitó al su reincorporación como regidor de este municipio.

Así lo informaron en rueda de prensa Carolina N., víctima de estos hechos, y Jeny Charrez Carlos, directora de la organización civil Mujeres con Poder, quienes descalificaron esta pretensión del presunto agresor.

Al respecto, la activista, Jeny Charrez, aseveró que “no es posible que no tenga vergüenza para solicitar regresar a su cargo, ¡es increíble!, esperemos que el Congreso local tome cartas en el asunto”.

Carolina N. refirió que en el mes de noviembre del año pasado Oscar N. solicitó licencia al cargo, pero a partir de entonces se ha presentado varias veces al ayuntamiento para que sea reincorporado a su trabajo como regidor.

“Además me ha hecho la vida imposible, ahorita se fue contra mi familia y mi hija es la más afectada porque ya no va la escuela. Él sigue cometiendo abuso de autoridad. No sé si la justicia no existe en Tlaxcala”, apuntó.