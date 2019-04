Recuperó Condusef 2.7 mdp a favor de usuarios de servicios financieros en el primer bimestre de 2019

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) logró la recuperación de 2 millones 700 mil 882.70 pesos en el primer bimestre de 2019 a favor de personas que recurrieron a esta institución por enfrentan algún problema en Tlaxcala, informó el subdelegado Edgar Carvajal Espino.

Tras precisar que este reporte de emite de manera bimestral, el funcionario detalló que un millón 161 mil 929.35 pesos se recuperaron en el rubro de gestión electrónica entre enero y febrero de 2019, en tanto que en el proceso de conciliación de casos fue un millón 538 mil 953.35 pesos.

Explicó que 61 de 104 conciliaciones resultaron a favor de los usuarios de servicios financieros, lo que da un porcentaje de 60 por ciento, mientras que en el rubro de gestión electrónica fueron favorables 416 de 644 asuntos, esto es, se tuvo éxito en el 65 por ciento de los asuntos.

Carvajal Espino especificó que la Condusef logró un 74 por ciento de casos favorables en las reclamaciones de las personas en los primeros dos meses del año en curso.

De las 644 quejas en materia de gestión electrónica atendidas por la institución en el presente año, el 25 por ciento es por consumos y cargos no reconocidos, 18 por ciento está relacionado con la negativa de cancelación de seguros y no pago de indemnizaciones, 14 por ciento por estar incorrecto el nombre, el Registro Federal de Contribuyente (RFC) o créditos no reconocidos de una persona en su reporte de buró de crédito y el porcentaje restante en asuntos relacionados con afores, cancelación de tarjetas o depósitos no aplicados en una cuenta, por citar algunos casos.

El funcionario federal informó que la meta de este año es brindar 19 mil 500 atenciones de la ciudadanía en el estado de Tlaxcala, de manera que la subdelegación va arriba de lo proyectado a estas alturas de 2019 con 6 mil 743 asuntos recibidos.

Del total de asuntos atendidos en lo que va de 2019, 3 mil 117 fueron reportes de buró de crédito, cifra que representó el 46.2 por ciento.

Edgar Carvajal refirió que el alto número de reportes de buró de crédito se debe a que muchas instituciones toman como una medida de referencia este informe para la contratación de personal, como es el caso del reclutamiento que se hace en la policía como parte del control de confianza.

El reporte de buró de crédito también es importante porque mide el grado de compromiso de la persona en los contratos de crédito que firma y con ello se ve si es confiable y que cumple con lo que en algún momento se compromete.