Pide rector de la UPTlax a órgano de gobierno apoyo para diseñar nueva forma de trabajo

El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTlax), Enrique Padilla Sánchez solicitó a los integrantes del órgano de gobierno de la institución que lo apoyen en el diseño de un esquema que permita no solo incrementar la matrícula, sino también el acompañamiento a los padres de familia de los estudiantes.

El funcionario expuso lo anterior en el acto de inicio del ciclo escolar 2019-2020 de esta casa de estudios ubicada en el municipio de Tepeyanco, al que asistieron los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y de la Contraloría del Ejecutivo, Florentino Domínguez Ordóñez y María Maricela Escobar Sánchez, respectivamente, ambos funcionarios integrantes del órgano de gobierno de la universidad.

En su discurso, Padilla Sánchez aprovechó para hacer diversas solicitudes a ambos servidores públicos en la entidad. “Les vamos a solicitar, no solo dinero, sino cambiar la perspectiva de lo que significa trabajar en conjunto, queremos pedirle que nos acompañen a rediseñar el sistema, que a lo mejor no está escrito en ningún lado, pero que la posibilidad legal la tenemos”.

El propósito de ese nuevo esquema de trabajo –del cual no proporcionó más detalles ante el público y los funcionarios–, abundó el rector de la UPTlax “es hacer que en esta universidad crezcamos en número, en propósito, pero también crezcamos con posibilidad de acompañamiento de todos y cada una de las familias a las que pertenecen los jóvenes”.

La ceremonia de inauguración del ciclo escolar fue aprovechada para que tanto Padilla Sánchez como Florentino Domínguez se lanzaran mutuos reconocimientos a sus respectivas trayectorias en los ámbitos político y educativo.

El rector de la UPTlax resaltó la puesta en marcha de la nueva Ingeniería Sistemas Automotrices, la cual no “es para que sigan buscando trabajo en el estado sino para que compitan en las empresas que llegan (Tlaxcala), pero a nivel mundial; que sean líderes en Japón en Alemania, en Suiza o en Francia, ese es el capital que se está generando en Tlaxcala”

A su vez, Florentino Domínguez –quien asumió la titularidad de la SEPE apenas la semana pasada en sustitución de Manuel Camacho Higareda—refirió que este ciclo escolar la UPTlax tiene una matrícula de 5 mil 350 estudiantes.

“Por fortuna no hay límites, la capacidad y el talento no tienen límites ni clases sociales, no tienen que ver si tienen o no dinero sus papás, de dónde vienen, eso es lo que menos importa, lo que verdaderamente importa es qué tanto quieren triunfar, qué tanto se quieren comprometer, si quieren en el momento luchar para después vivir bien o si quieren divertirse en los excesos para después lamentarse”, sostuvo el funcionario para después hacer la declaratoria de inauguración del ciclo escolar en esa institución.