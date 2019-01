Rectificar el rumbo

Comenzamos el año en medio de un clima de crispación y violencia exacerbada, producto del movimiento de cambios iniciados por el nuevo gobierno y por la sociedad civil organizada. Apenas han trascurrido unas semanas y los medios y la cleptocracia saliente se han encargado de denostar y tratar de sembrar la desesperanza con base en críticas y difamaciones hasta infantiles que pretenden hacer creer que la mayoría de mexicanos nos equivocamos al votar por un cambio radical del anquilosado statu quo que favorecía abiertamente los intereses del capital extranjero y alimentaba los bolsillos del pequeño grupo oligárquico en el poder.

Es el momento de que la ciudadanía tenga claro que los afectados por el cambio, los que hicieron de la corrupción su modus vivendi, son los que están tratando de generar el clima de desconfianza y de reclamos al nuevo gobierno, y que además no van a dejar de insistir en recuperar sus privilegios. También hay que tener presente que su terrorismo no sólo es mediático, sino que se traduce también en el incremento real de la violencia en todos los niveles, pues no hay que olvidar que ellos mismos controlan al crimen organizado. Por lo tanto, la primera tarea de los ciudadanos responsables es “informarse” y eso quiere decir, no quedarse en los rumores, en los memes, en las noticias falsas, en lo que dicen los chayoteros del sistema, sino que hay que verificar varias fuentes y leer las noticias desde la perspectiva de que su deformación, su exageración o su interpretación retorcida, responden a una estrategia de quienes nos han explotado para recuperar el control y seguir viviendo a costa de nuestro trabajo y de nuestros recursos.

No hay que perder de vista que el cambio no se va a dar ni por sí solo, ni por la voluntad de una persona o un grupo reducido de personas, sino por el trabajo conjunto y coordinado de los mexicanos que queremos un verdadero cambio. Esto significa que no podemos quedarnos sentados cruzados de brazos y esperando que el nuevo gobierno nos resuelva todo. Nuestro cambios de actitud es fundamental en el sentido de que tenemos que romper con el individualismo y pensar en comunidad, en que formamos parte de un todo y que todos debemos caber en el nuevo proyecto de nación que queremos construir. Nuestra conciencia ciudadana debe estar a la altura de entender que el conflicto alimentado y magnificado por los medios entre el movimiento zapatista y los proyectos del nuevo gobierno, sólo reflejan las alternativas a las que nos enfrentamos y que de hecho deberían complementarse; no se trata de seguir jugando al “desarrollo ilimitado” y globalizado, como proyecto para el bienestar de todos, porque esta vía ya demostró que desemboca en la autodestrucción, ya no a mediano sino a corto plazo; se trata de sobrepasar el modelo capitalista neoliberal, buscando otras alternativas donde la vida, no sólo humana sino de toda la naturaleza, sea el valor fundamental, sobre el que se construya una nueva sociedad.

En este sentido, los reclamos zapatistas deben ser escuchados y negociados. No se puede decretar el “Tren Maya” sin considerar sus costos ambientales y culturales, y sobre todo sin considerar si tiene cabida en una visión alternativa al capitalismo. Es necesario el diálogo entre las dos perspectivas, y a la sociedad civil, es decir a nosotros, le toca tender puentes de diálogo entre el nuevo gobierno y los pueblos zapatistas, pues como estos últimos han sostenido siempre, debe construirse un nuevo proyecto de nación en donde quepamos todos los mexicanos. Hay que ir rectificando el rumbo.