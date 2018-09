Reconocen meritoria labor de la PGJE en la donación de órganos

Por su loable y permanente labor en el procedimiento para la donación de órganos, la Secretaría de Salud (Sesa) entregó un reconocimiento al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Donación de Órganos, el secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón reconoció la destacada participación del procurador al mostrar su generosidad, solidaridad y compromiso por la vida a través de la donación de órganos.

Lo anterior, ya que la PGJE lleva a cabo las valoraciones técnicas y legales necesarias cuando a través de las instituciones de salud se informa sobre la donación voluntaria de una persona.

Es decir, la dependencia verifica que el cuerpo donador no esté involucrado en un hecho violento, además que la causa de muerte no esté relacionada con los órganos candidatos a trasplantarse, con el propósito de no entorpecer alguna investigación.

El secretario de Salud enfatizó que la Procuraduría es una institución clave, ya que este tipo de instrumentos jurídicos contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos interinstitucionales de coordinación para la creación de planes de trabajo en conjunto.

Por su parte, Aquiáhuatl Sánchez refrendó la voluntad de trabajar colectivamente y de reconocer que el esfuerzo de uno se enriquece con las acciones de otros.

En tanto, el titular de la Secretaría de Salud reconoció que las instituciones públicas deben reforzar su compromiso con el altruismo y la empatía, a través del apoyo y la promoción con el fin de facilitar los procesos de donación a quien o quienes deseen coadyuvar con el bien de la sociedad.

Finalmente, resaltó la necesidad de dar un nuevo impulso a la cultura de la donación de órganos y tejidos y reconoció el trabajo de todos los involucrados, tanto médicos como representantes de las organizaciones civiles que han contribuido a que se pueda desarrollar la donación y se siga el ejemplo de personas y familias que han tomado este compromiso.