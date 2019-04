Reconoce Federación a Tlaxcala por bajar índice delictivo; deben municipios aumentar fuerza policial

Mientras en todo el país sube la incidencia delictiva, con un promedio de 5.4 por ciento, en Tlaxcala el descenso es de alrededor de 30.2 por ciento, respecto del periodo marzo 2018-marzo 2019 y lo hace de manera importante, aseveró Rosario del Pilar Sotelo Galeana, secretaria adjunta de Obligaciones Institucionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al puntualizar estos datos durante la tercera sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal, felicitó a Tlaxcala por estos resultados “completamente exitosos”, pero anotó que hay ciertos delitos que no tienen indicativo por el número como es el de homicidio con una tasa de .8 por cada 100 mil habitantes, comparativamente con Ciudad Juárez, Chihuahua donde es tres veces más.

Sin embargo, destacó que casi 44 por ciento de delitos reportados en marzo fueron perpetrados en los municipios de Tlaxcala capital, Apizaco y Calpulalpan.

Asimismo, la funcionaria federal señaló que Tlaxcala fue de los primeros estados en signar convenios de concertación y coordinación en materia de seguridad pública, los cuales ya se encuentran publicados.

Precisó que casi 80 por ciento de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), se destina a tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo y al desarrollo y profesionalización y certificación policial del municipio de Tlaxcala.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo monto es de 196 millones de pesos, hay también una aportación estatal de 39 millones de pesos. En este caso “estamos viendo” que una cantidad de 82 millones de pesos se aplica en apoyo a la operación policial y en atención nacional a llamadas de emergencia, 30 millones.

“Estamos muy agradecidos desde el Secretariado y muy sorprendidos con los resultados que ha tenido Tlaxcala, y por todo el mantenimiento, sostenimiento en el tema de la seguridad”, además de que existe una asociación entre los índices en este rubro y la percepción de la población, indicó.

Atribuyó esta condición al trabajo e involucramiento de instituciones policiales con la proximidad con la comunidad. Ofreció distribuir manuales a las corporaciones municipales referentes a la formación de redes vecinales.

Y es que antes, Ana Belén Rúa Lugo, comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, expuso que al 31 de marzo, con base en estadísticas del SESNSP, Tlaxcala se ubica en segundo lugar de estados con menor incidencia delictiva, en tasa por cada 100 mil habitantes, con relación a 2018 cuando ocupó el tercero.

Acentuó que en esta entidad “mantenemos y contenemos la incidencia delictiva” y resaltó el histórico desde el año 2015, cuando se registraron cerca de 693 ilícitos por mes; en 2016, la cantidad de 584; en 2017, un total de 580; en 2018; un número de 533 y en 2019, la cantidad de 400.

La comparativa anual es de una disminución de 20.96 por ciento y de “los delitos que más nos importan”, al mes de marzo de este año se reportaron tres secuestros, los cuales –aseguró- has sido atendidos oportunamente.

Sin precisar cifras, la funcionaria estatal afirmó que la trata de personas se mantiene una tendencia “a la baja”, lo mismo que en robo a casa-habitación, perpetrados sin violencia porque no había habitantes presentes.

También sostuvo que este mismo comportamiento se registra en el robo en carreteras, con 66 eventos en este periodo, como resultado de la coordinación con la Federación. Apuntó que la violación tiene “cero tolerancia en el estado”. Hay 33 carpetas de investigación relacionadas con homicidios, de los cuales dos fueron cometidos con arma blanca, ocho con arma de fuego y otros derivaron de lesiones, dijo.

La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, informó que el municipio de Tlaxcala ha diseñado estrategias para mejorar la seguridad y que a la fecha cuenta con más de 440 comités de vecinos vigilantes, lo cual “ha ayudado mucho” a reducir los índices delictivos, pues se cuidan entre todos.

Comentó que alrededor de seis elementos policiacos fueron dados de baja por no desempeñar su función de manera correcta, que de manera personal realiza rondines por las noches y que pregunta directamente a personas detenidas si los uniformados les piden dinero “y entonces –añadió- los policías saben que la presidenta no está jugando”.

Se jactó de que los elementos de seguridad reciben capacitación permanente y que se otorgan estímulos económicos para quienes ponen a disposición ante el Ministerio Público. Mencionó que cinco efectivos realizan estudios universitarios con apoyo del ayuntamiento y que se han instalado más de 800 cámaras de vigilancia en esta demarcación.

Al escucharla, la representante del SESNSP la invitó a compartir las “buenas prácticas” de la Policía Municipal de Tlaxcala, a través de una plataforma (electrónica), para que en otras entidades las conozcan y se repliquen.

Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado, remarcó que la seguridad es una prioridad y remarcó que el hecho “de que tengamos números a la baja en comparación con otros estados, no significa que no tengamos problemas… no queremos que a nivel nacional se nos entienda como un estado que no tiene dificultades o que no necesita el trabajo conjunto con el gobierno federal para poder contener los delitos y resolver”.

“Queremos que siga bajando el índice”, expresó al tiempo que subrayó que hay que transformar estos resultados en la tranquilidad de las personas. Asimismo, resaltó que las fuerzas armadas han trabajado con solidaridad institucional en esta entidad.

Reiteró que la formación de la Guardia Nacional es favorable para todos y que Tlaxcala trabajará de manera coordinada con esta, una vez que esté en funcionamiento. También reconoció las dificultades que los municipios enfrentan para cumplir con estándares que se requieren para tener policías en forma.

En esta sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal, uno de los temas principales es el de promover una convocatoria para seleccionar elementos, refirió Eduardo Valiente Hernández, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), en entrevista con medios de comunicación.

Señaló que ello implica un acompañamiento “que queremos dar a los municipios para que incrementen su estado de fuerza, ya que el esquema de reclutamiento es muy difícil” para que se acrediten en control y confianza y puedan ingresar al curso de formación inicial, “no directamente a hacer labores porque eso es inapropiado”.

Enfatizó que esta preparación redunda en mejores salarios y prestaciones. También se discutiría el tema de seguro de vida, equipamiento e incremento de percepciones.

Destacó que actualmente los uniformados municipales participan más en aseguramientos de presuntos responsables que son puestos ante el Ministerio Público de la Federación y del estado, anteriormente la mayoría era ante un juez conciliador o calificador, sin que necesariamente todas fueran faltas administrativas.

Subrayó que cada municipio debe tener una radiografía en cuanto a las condiciones de sus policías, para registrar los avances mensuales, pues no debe haber un retroceso ni estancamiento. “Ese es el reto” porque se coordinarán esfuerzos, expresó.

Actualmente el estado de fuerza de la CES es de dos mil 50 elementos y el concentrado de los 60 municipios es de casi dos mil. Alrededor de 90 por ciento de este global se encuentra acreditado en control y confianza.

Por otra parte, el comisionado respondió que la CES se coordina con el Ejército Mexicano para evitar que el delito de robo de gas LP se dispare en Tlaxcala, pues en este momento hay un predio asegurado en Nativitas con aproximadamente 10 unidades autotanque, lo cual consideró grave.

Dijo que aún se desconoce si están vacíos, ya que se encuentra en espera de la orden de cateo que el juez federal emita. Añadió que también interviene la Policía Municipal.

“Hay una migración, un parteaguas, se deja de tener flujo en hidrocarburo, como diesel y gasolina, y la delincuencia emigra a un tema del gas LP; estamos haciendo todo el esfuerzo para contenerlo”, afirmó.

Pero sostuvo que el crecimiento de este ilícito es “mínimo”, pues no se perpetra todos los días, como sucedía con el robo de hidrocarburo. Aseveró que hasta ahora es el único delito donde se observa una migración de malhechores.

Sin embargo -recalcó-, no hay una incidencia exponencial que se pueda atribuir a quienes estaban en una tarea y han cambiado a otra. Descartó que policías estén involucrados en este tipo de hechos, pues cada día son supervisados.