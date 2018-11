Recomienda Condusef consultar precios para hacer compras razonadas en El Buen Fin

El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, Edgar Carvajal Espino recomendó a la ciudadanía tlaxcalteca verificar precios en las tiendas antes de que inicien los descuentos por el programa El Buen Fin, a efecto de estar en posibilidades de hacer compras razonadas que no afecten su economía.

En entrevista, el funcionario federal también pidió a la población cerciorarse que las compras con tarjeta de crédito a meses sin intereses queden debidamente registradas en el sistema, porque de lo contrario cuando llegue el estado de cuenta será en una sola exhibición y no tendrá el beneficio, al grado que después será difícil cambiarlo porque la tienda no lo registró y le banco no dará esa posibilidad.

De igual manera, Carvajal Espino recomendó estar pendientes de la tarjeta, esto es, no perderla de vista en la terminal de punto de venta donde se está pagando y que el cajero no vea el Número de Identificación Personal (NIP), a efecto de proteger que no haya cargos indebidos en la mica.

“En muchas ocasiones se hacen las ventas por internet y ahí la recomendación es que se hagan las compras en computadoras personales, pues en los café internet mucha gente interviene y en algunos casos los equipos tienen virus que podrían hackear la cuenta y robar el dinero del cuentahabiente”, agregó.

También hay que cerciorarse de que sean las páginas electrónicas correctas de los negocios donde van a comprar por internet, pues hay casos de portales falsos.

“La principal recomendación es que la dirección de la página debe tener https// y un candado al final porque son seguras”.

Informó que algunos bancos ya generan tarjetas electrónicas seguras para compras en internet y la recomendación a los usuarios es obtener esa mica virtual porque se garantiza el 100 por ciento de seguridad.

En el caso de las compras a meses sin intereses, pidió a la población hacer un balance del flujo de recursos personal y si la cantidad que van a pagar de manera periódico no merme sus gastos fijos, “hay que ser inteligentes en la compra”.

Puntualizó que por la experiencia de otros años de El Buen Fin, la Condusef no ha observado un incremento en el número de quejas por este programa que en esta ocasión será del 16 al 19 de noviembre en el país.