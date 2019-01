Reasignan partidas a partidos políticos; Morena es el que gozará de mayor financiamiento

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó la redistribución de las prerrogativas o financiamiento público al que tienen derecho los 10 partidos políticos durante el presente año 2019 y que asciende a 49 millones 943 mil 711.22 pesos.

La inclusión del Partido Nueva Alianza (Panal) en esta redistribución afectó a la mayoría de los partidos políticos, en especial al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dejará de percibir más de 1 millón de pesos por esa medida; aunque el resto de las fuerzas políticas también tendrán una merma en su financiamiento.

Este jueves, en sesión del pleno del ITE, los consejeros aprobaron esta distribución, no así la reasignación de su presupuesto de egresos, ello debido a que éste no goza de vigencia, ya que no ha sido publicado todavía por el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Pese a ello, Morena aglutinará 35.7 por ciento del total del financiamiento público estatal al que tendrán acceso las diversas fuerzas durante el presente ejercicio fiscal, al asignarle 17 millones 834 mil 843.21 pesos, de los cuales 17 millones 304 mil 972.84 pesos son para actividades ordinarias y 529 mil 870.37 para actividades específicas.

El segundo partido que mayores recursos percibirá es Acción Nacional (PAN) con 6 millones 490 mil 137.20 pesos, de los cuales 6 millones 304 mil 45.80 pesos son para actividades ordinarias y 186 mil 91.40 para específicas.

En tercera posición se ubicó el Partido del Trabajo (PT) de la familia Garay Loredo, que les asignaron un total de 5 millones 30 mil 885.28 pesos, mientras que Movimiento Ciudadano tendrá acceso a 4 millones 38 mil 700.68 pesos y Partido de la Revolución Democrática (PRD) ejercerá 3 millones 893 mil 616.55 pesos de prerrogativas.

En tanto que el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) cayó sustancialmente en sus ingresos vía financiamiento público, derivado de sus exiguos resultados electorales del 1 de julio de 2018, por lo que únicamente recibirá 3 millones 465 mil 416. 31 pesos, mientras que su aliado el Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrá 3 millones 461 mil 239. 74 pesos.

En el caso de Nueva Alianza, que recientemente recuperó su registro, solo que en ámbito estatal, ya fue incluido en la distribución del gasto, y le fueron asignados 3 millones 555 mil 726 pesos.

Mientras que los partidos Alianza Ciudadana (PAC) y Socialista (PS) y únicamente recibirán un millón 18 mil 16 mil 420 pesos cada uno, cantidad que representa el 2 por ciento del monto que por financiamiento total les corresponde a los institutos políticos.

Recordar que de acuerdo con la Constitución Política local, el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará conforme a la ley y a lo siguiente: El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70, por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior.

En la misma plenaria, los consejeros electorales aprobaron el acuerdo y calendario para que seis partidos políticos paguen 6 millones 46 mil 946.91 pesos que adeudan por multas aplicadas por la las comisión de algunas irregularidades cometidas durante el proceso comicial de 2017 y 2018, mismas que fueron decretadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del ITE, Dennise Hernández Blas, explicó que se trata de “multas pendientes impuestas por el INE por elecciones de 2017 y 2018 y multas que fueron confirmadas por autoridades jurisdiccionales y lo que vamos a hacer es justamente definir la forma en la que vamos ir descontando. Algunos no van a pagar toda su deuda en este año, pero otros será hasta el año 2020”.

Los partidos sancionados son el PRI con una multa de 3 millones 704 mil 966.20 pesos, mismas que representan más de 50 por ciento del total del financiamiento público local asignado para este año.

Le sigue el PAC con una pena de 1 millón 151 mil 59.29 pesos, mientras que el PT fue sancionado con 891 mil 479.48 pesos; el Socialista con 195 mil 395.43 pesos, el PVEM con 58 mil 114.20, Movimiento Ciudadano con 45 mil 932.31.

En todos los casos, el acuerdo establece que les serán retenidas parte de las prerrogativas que reciben de manera mensual, pues por normatividad, el ITE no puede descontar más de 50 por ciento del financiamiento que reciben éstos de manera mensual.