Realizará PRD enroques en su bancada; oficial la salida de Floria María Hernández del sol azteca

A pesar de que la determinación depende de una decisión del pleno del Congreso local, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio por hecho la designación del legislador Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del estado para el resto de la LXII Legislatura local.

Además, la medida implicaría un enroque, ya que el perredista Adrián Xochitemo Pedraza, al dejar el cargo frente a ese órgano, asumirá la posición de coordinador de la bancada del sol azteca en el Congreso local.

Lo anterior fue confirmado por el propio Xochitemo Pedraza, quien de paso dio a conocer que ahora la bancada se integrará por solo cuatro congresistas, ya que su otrora correligionaria, Floria María Hernández Hernández, renunció al grupo parlamentario y al PRD.

“El tema de la Junta nos reunimos en la fracción del partido en donde estaba por reincorporarme en los trabajos en la Junta de Coordinación y Concertación, pero mi compañero Cesar Fredy tiene el entusiasmo de poder sobrellevar la comisión como tal y es poco el tiempo y no tengo problema en esa parte y digo adelante. Entonces yo quedaría como coordinador de la bancada, César Fredy quedaría como presidente de la Junta y esperar quien quedará al frente de la mesa en este periodo extraordinario que seguramente habrá”, explicó.

Sin embargo, es de recordar que la designación del presidente de la Junta de Coordinación no depende u obedece a un acuerdo de un grupo parlamentario, sino que es determinación del pleno, porque de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala establece entre otras cosas que el coordinador del grupo parlamentario que le corresponda asumir la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política será ratificado por el pleno, por mayoría simple de votos en la primera sesión ordinaria del Congreso del Estado de cada año.

No obstante, Xochitemo Pedraza dio por hecho que se validará el acuerdo y explicó que una vez que retome su nueva encomienda como líder de su fracción, pugnará por desahogar los temas pendientes como es la dictaminación de cuentas públicas de los diferentes entes fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.

“La intención es no entorpecer los trabajos que tenemos aún pendiente, pues la finalidad es que saquemos los temas más importantes y de esta manera concluir nuestro periodo y no tuve ningún problema en darle la oportunidad a nuestro compañero que tomara los temas de la Junta y sin problema le di mi voto y no terminamos fraccionados y tuvo el respaldo de la mayoría de los compañeros”, acotó.