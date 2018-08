Quedó instalada la LXIII Legislatura local tras ajustes de última hora en su integración

Con ajustes de última hora en su integración, este miércoles por la tarde quedó debidamente instalada la LXIII Legislatura local, la cual inició funciones el primer minuto de este 30 de agosto y culminará el 29 de agosto del año 2021. Además, por primera vez en la historia del Congreso, la mesa directiva quedó conformada exclusivamente por mujeres, pues de los 25 diputados, 15 son del género femenino.

Este miércoles y como lo establece la ley, el Palacio Legislativo fue el escenario de una eterna dualidad, esa que por un lado festeja la vida y, por otro, quienes lloran la muerte; así, prevaleció un ambiente festín y de alegría entre los diputados que llegan y, en contraparte, la tristeza, la sombra y la añoranza de quienes se fueron.

Desde las 15 horas, decenas de amigos, familiares y militantes del partido ahora mayoritario, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –que hacían las veces de edecanes, cadeneros y heraldos–, se arremolinaron en la entrada principal del Palacio Legislativo.

Ahí esperaron a que llegaran uno a uno sus invitados, así como los de otras fuerzas políticas y representantes de órganos electorales, entes autónomos y, desde luego, magistrados del Poder Judicial.

Pero el gran ausente fue el titular del Poder Ejecutivo; no llegó el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez, tampoco mandó a uno de los suyos que atestiguara, quizá por cortesía política, la unción de la nueva Legislatura, esa que le habrá de auditar, por ejemplo, sus estados financieros o bien la que le aprobará sus iniciativas, entre éstas la de su presupuesto.

Pero eso no inmutó ni causó mella en los nuevos legisladores de Morena, PT, PES, PAN, PRD, PVEM, Panal, Movimiento Ciudadano y PRI; en ellos y en su gente había alegría y fiesta.

Los suyos portaron sus mejores galas y los nuevos congresistas también; era su fiesta, no podía ser menos.

Llegada la hora, poco después de las 17:20 horas, ante un salón de plenos que fue insuficiente para albergar a sus invitados, se dio la instalación de la nueva Legislatura.

Tras la elección de la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Luz Vera Díaz como presidente de la mesa directiva del Congreso local, así como de Laura Flores Lozano como vicepresidente, María Bertha Mastranzo Corona como primera secretaria, Leticia Hernández Pérez como segunda secretaria, María Isabel Casas Meneses como primer prosecretario y Luz Guadalupe Mata Lara como segundo prosecretario, la nueva representante legal rindió protesta al cargo.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado y si así no lo hiciere, que la sociedad me lo demande”, expresó Vera Díaz, con una voz que por momentos se le cortaba.

Y tras ello, les tomó protesta a sus homólogos, dando por concluida la instalación de la LXIII Legislatura local, que este jueves iniciará el primer periodo ordinario de sesiones de su mandato constitucional.

La nueva Legislatura local quedó integrada por Luz Vera Díaz del distrito local 01 con cabecera en Calpulalpan, Michaelle Brito Vázquez del 02 de Tlaxco, Víctor Castro López del 03 de Xaloztoc, Javier Rafael Ortega Blancas del distrito 04 de Apizaco y Mayra Vázquez Velázquez del 05 de Yauhquemehcan.

Además de Jesús Rolando Pérez Saavedra del distrito 06 de Ixtacuixtla, José Luis Garrido Cruz del 07 de Tlaxcala, María del Rayo Netzáhuatl del 08 de Contla, María Félix Pluma Flores del 09 de Chiautempan, José María Méndez del 10 de Huamantla, Ramiro Vivanco Chedraui del 11 de Huamantla, María Lourdes Montiel del 12 de Teolocholco, Víctor Manuel Báez López del 13 de Zacatelco, Miguel Ángel Covarrubias del 14 de Natívitas y María Ana Bertha Mastranzo Corona del distrito 15 de San Pablo del Monte.

Mientras que como diputados plurinominales llegaron Patricia Jaramillo García y Miguel Piedras Díaz de Morena, Leticia Hernández Pérez y Omar Milton López Avendaño del PAN, la priista Zonia Montiel Candaneda, la perredista Laura Yamili Flores Lozano, la petista Irma Yordana Garay Loredo, la ecologista Maribel León Cruz, la de Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas Meneses y la panalista Luz Guadalupe Mata Lara.

Tras la unción, las fotos, las porras y las loas para los nuevos legisladores fue lo que pululó en el Palacio Legislativo.

Pero el ambiente se transformó en menos de 70 minutos. Poco después de las 19 horas, la mayoría de los todavía diputados locales celebraron la sesión pública solemne para clausurar sus trabajos. El semblante de los 22 diputados que llegaron, no acudieron el perredista Alberto Amaro Corona, ni la pevemista Aytzury Sandoval Vega ni el aliancista Héctor Ortiz Ortiz, era diametralmente opuesto al que lucieron hace casi 20 meses, al inicio de su mandato.

Desaliñados, algunos, otros con barba, cabello largo y con rostros distantes a la alegría, fueron lo que dejaron como imagen en sus últimos momentos que gozaron del mandato de diputados; quizá algunos pensaron que el cargo, por aquello de la reelección, era para siempre. Unas poco entonadas golondrinas, a manera de mofa, les acompañó a su salida del salón de plenos.