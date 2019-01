Que el veto al presupuesto del estado no afecte a los hombres del campo, pide el CAP

Tras demandar transparencia en las asignación de recursos y proyectos al agro estatal, el coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Isabel Juárez Torres demandó al Poder Legislativo que el veto al Presupuesto de Egresos 2019 no afecte a los hombres del campo.

Al término de una reunión que sostuvo con la presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario de la LXIII Legislatura local, Michel Brito Vázquez, reconoció que el veto al presupuesto de 2019 deja en incertidumbre a los hombres del campo.

No obstante, reconoció que hasta el momento no hay claridad respecto a las asignaciones previstas en el decreto aprobado por los diputados locales para este sector.

“Hablamos hace unos minutos con la diputada Michaelle (Brito) y nos comentó que no nos puede dar toda la información correcta y oficial, porque acababan de recibir un documento de observaciones del gobernador, que es prácticamente el veto del gobernador… ya nos dijo que inicialmente estaban pensando ejecutarse esos recursos a través de los presidentes municipales, estos 170 millones de pesos extras que ellos presupuestaron”, explicó.

No obstante, el ex legislador local del PRD celebró que diputados que integran la actual Legislatura hayan hecho modificaciones a la propuesta de gasto que envió el Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez.

“En términos generales yo lo he dicho que es bueno que ellos hayan asumido un papel como integrantes de un poder, como lo es el Legislativo, que pueden ellos avalar el proyecto que les envía el gobernador, las iniciativas que les envía el gobernador o la ciudadanía, o modificarlas y construir otro nuevo, ese es un gran papel que ellos tienen y lo asumieron, ese para mi es una gran acción que ellos tomaron”, dijo.

Sin embargo, admitió desconocer los criterios y las formas como fueron etiquetados los recursos asignados en el Fondo de Acciones de Fortalecimiento del Campo con una partida de 175 millones 954 mil 132.58 pesos.

“Se deben aplicar correctamente y segundo que se apliquen en las cosas del campo necesita que se trate de un asunto plural de todos, nosotros por ejemplo queremos que se escuchen y se atiendan porque hicimos foros se llamó a la gente y ahora que les vamos a decir, por eso quisimos saber la información con los diputados… creemos que se deben aplicar de manera trasparente, ellos dijeron que a través de los presidentes y tienen sus motivos para hacerlo así y no vamos a desconfiar porque siempre he dicho que hay que darles el beneficio de la duda a la gente hay que dejarla que haga las cosas y si las hace bien hay que aplaudirle y si no hay que decir que lo hizo mal”, concluyó.