Publicidad gubernamental y armonización de la comunicación pública. Dos fueron los temas tratados en la conferencia de prensa del presidente de la república, el 23 de enero. Temas que son cercanos a quienes nos desempeñamos en los medios de comunicación.

Lo primero que destaca, es el reconocimiento que hace a los medios de comunicación –públicos y privados- como “entidades de interés público”. Por tanto, el estado debe invertir en publicidad para que la sociedad conozca de su tarea. Pero, sobre todo, para formar opinión pública que fortalezca la democracia.

La diferencia con gobiernos anteriores es que los contratos de publicidad serán abiertos y bajo criterios. Para no reproducir la idea de que el dinero público es propiedad del funcionario público y lo use para su promoción. Que se repita el esquema lopezportillista de “no te pago para que me pegues”.

El segundo elemento tiene que ver con la armonización de una política editorial. Alinear los medios que integran el sistema de radio y televisión públicos. Ya que hasta ahora cada uno de ellos actúa de manera aislada. Con lo que se inaugura una nueva etapa para establecer una política de Estado en materia de comunicación.

El tercero –y no menos importante es que quienes han sido designados –y propuestos para quedar al frente de cada una de los sistemas, agencias y estaciones de radio y televisión. Todos son periodistas. Todos han estado “del otro lado”. Son profesionales de medios. Trabajadores destacados en el ejercicio profesional y en la academia.

Medios de comunicación ¿de Estado o de gobierno?

Los medios de comunicación que los gobiernos federales, estados, municipios y entidades autónomas han desarrollado una política orientada a promover sus propias actividades que a contribuir a la información y formación de opinión pública. Sin obviar que la relación con los medios privados también tiene su historia.

Lo primero que debe hacerse, es distinguir al Estado del Gobierno. Porque se utilizan como sinónimos y parece que en la cotidianidad son los mismos. No es así. “El Estado es permanente, en tanto que el gobierno es temporal; el Estado prevalece sobre cualquier circunstancia, mientras que el gobierno cambia según las circunstancias políticas”.

De manera general se asume que el Estado es “el conjunto de instituciones públicas que regulan la vida de un país, que se instituye sobre los intereses y voluntades particulares. Así, el Estado es la organización política soberana de una sociedad establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración”.

El gobierno es la “administración transitoria del Estado. El gobierno está constituido por las instituciones y funcionarios que tienen a su cargo temporariamente la conducción y el funcionamiento del Estado. Los medios de comunicación creados por los gobiernos concentran su tarea a informa de sus acciones y olvidan que son entidades públicas al servicio del Estado y no solo de “un” gobierno.

Medios de comunicación públicos, no estatales

El miércoles 23 de enero. En la conferencia de prensa del presidente de la república comenta sobre la presentación del “programa de comunicación social del Estado mexicano, la integración de todos los medios de comunicación que dependen del Estado”. Aunque solo hace referencia a su “armonización y coordinación”.

Se reconoce que a pesar de contar con una serie de instituciones: Radio televisión y Cinematografía (RTC) Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Dirección General de Televisión Educativa (DGTE), Los canales de televisión 11, 14 y 22, las estaciones de radio educación y la Agencia de Noticias Notimex. “No hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social, que garantice el derecho a la información”.

Apunta López Obrador que se trata de: “crear este sistema, se va a coordinar a todos los medios para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia. Aun siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado. No va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. El propósito es informar profesionalmente”.

Jenaro Villamil, confirma la idea de que todos estos medios integren realmente un sistema de carácter público “No hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía. Son medios de la ciudadanía, del pueblo. No son medios del gobierno…, son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad”.

Publicidad gubernamental y armonización de la comunicación pública

En la misma conferencia, se hizo alusión a la política de publicidad del gobierno, de primera intención el presidente responde; “Se termina la subvención. Ya no va a haber el llamado ‘chayote’. Se acaba el soborno a medios y a periodistas”.

Expresa que se va a “transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Se autorizaron alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos para publicidad”. La mitad de lo ejercido el año pasado, Y, se va a “transparentar para que todos sepan cómo se está distribuyendo ese recurso, con qué criterios…”

Sin embargo, destaca que “la publicidad de gobierno no es un favor a los medios, es que los medios, sean públicos o sean privados, tienen una función social; son entidades de interés público, porque informan. [por lo que se reconoce]…, la obligación de apoyar que no se cierren los medios, ayudar… Pero tiene que haber presupuesto para la difusión, la publicidad, que tiene el propósito de garantizar el derecho a la información y, además, de apoyar a los medios.

“En un sistema democrático es fundamental que existan los medios de información y que existan los medios de información que sean necesarios, no limitar el número de medios de información recortando la posibilidad de que tengan recursos por publicidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo”.

Todo periodismo pertenece a la política. Es la política en acción

¿Qué nos resta? Se pregunta René Avilés hace algunos años y se respondía: “Rehacer la relación Estado, sociedad y medios de comunicación. Entender cabalmente el derecho a la información y la absoluta libertad de expresión. El Estado debe llegar a la sociedad a través de los medios, pero sin utilizarlos ni corromperlos. Tampoco los medios deben propiciar el soborno, la dádiva. Se requiere una nueva moral social, una que deje de lado cualquier tipo de contubernio con el poder. Finalmente, los medios deben dirigirse hacia la sociedad y contribuir a que esté bien informada para que la opinión pública, la voz de la nación organizada y civilizada, moderna y actuante, oriente el rumbo”.

No hay que olvidar lo que decía Manuel Buendía: “el periodismo es un instrumento de la comunicación social, y, en consecuencia, el periodismo es parte de la política. Todo periodismo pertenece a la política. Es la política en acción. Es siempre el periodismo un acto político. Todo, incluso la nota roja que expresa, que da a conocer, que avisa o advierte sobre síntomas de degeneración social como puede ser la violencia, el crimen, la impunidad. Y son también hechos políticos hasta esas páginas llamadas de ‘sociales’ Porque en ellas se expresan las desigualdades y los procesos de corrupción o desequilibrio, que eventualmente tienen traducciones en conflictos, que llegan a sacudir profundamente la precaria estabilidad”.