Propuesta para “proteger la vida desde la concepción” genera inconformidad de organizaciones

La propuesta de reforma constitucional para que el Estado garantice el derecho a la vida “desde la concepción”, que presentó este martes el diputado del PES, José Luis Garrido Cruz, desató muestras de inconformidad de parte de diversas organizaciones de la sociedad civil en pro de las mujeres, quienes consideraron que la iniciativa busca penalizar el aborto.

Alertadas por la presentación de esta propuesta, desde antes del inicio de la sesión ordinaria de al LXIII Legislatura local, representantes de agrupaciones como Colectivo Mujer y Utopia, Ddesser, Depsitlax, Matria, Observatorio Nacional de Feminicidio y Frente Nacional por las Mujeres, entre otras, arribaron al Congreso local para mostrar su inconformidad.

Cuando el legislador local emanado del extinto Partido Encuentro Social (PES) subió al pleno a presentar su propuesta, un grupo de mujeres de diversas organizaciones se levantaron y mostraron una manta en contra de la penalización del aborto.

Al grito de “saquen los rosarios de nuestros ovarios”, “ni un paso atrás”, y “mi cuerpo es mío y yo decido”, las manifestantes pretendieron impedir que Garrido Cruz presentara su iniciativa de reforma constitucional.

Tras la advertencia, en más de dos ocasiones, de la diputada petista María Félix Pluma Flores, quien fungió como presidenta de la mesa directiva, de desalojar el salón de plenos si continuaban los gritos en contra del Garrido Cruz, éste pudo presentar su propuesta de reforma al numeral 19 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

La propuesta del legislador busca establecer como derechos fundamentales que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida; el estado tutela el derecho a la vida, desde el momento de su concepción natural o artificial y garantizará este derecho hasta su muerte natural o no inducida. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en caso alguno”.

Incluso, Garrido Cruz justificó que en nuestro país, estados como Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz “ya protegen el derecho a la vida desde su concepción en sus constituciones políticas locales y es deber de esta legislatura, ser congruentes y reconocer la vida humana como fundamento de todos los derechos humanos”.

Además, recordó que el pasado 25 de marzo, el Congreso local recibió un exhorto de la legislatura del estado de Baja California a través del cual se pide “a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de las entidades federativas, solicitando que al amparo de la protección amplia del ser humano: se impida, se inhiba, se rechace cualquier iniciativa que venga a legalizar el aborto o interrumpir el embarazo”.

Sin embargo, esos argumentos fueron rechazados por la directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, María del Rosario Texis Zuñiga, quien consideró que el planteamiento del diputado se convierte en un dique en contra de la libre determinación de las mujeres.

“La propuesta no corresponde a la realidad que vivimos las mujeres en el estado de Tlaxcala porque tenemos problemas graves que a desde la violencia sexual y embarazos en adolescentes”, dijo.

Texis Zuñiga insistió en que la propuesta del diputado José Luis Garrido Cruz “pone un candado a los derechos de las mujeres”, pues serán limitadas para “decidir sobre su vida”.

Para el grupo inconforme, el diputado de la bancada del extinto Partido Encuentro Social quiso “dar un madruguete a las organizaciones”, pues no fueron consultadas en torno a la propuesta.

Para las organizaciones feministas solo se trata de “una iniciativa que busca posicionar a Garrido Cruz y que va en contra de los derechos de las mujeres porque no es progresista, ya que va en contra de los derechos reproductivos de las mujeres “y todo lo que dice esa iniciativa es falso y está permeado de una posición religiosa, moral y que en muchas va en contra de los derechos”.

“Con esto, en lugar de regular, vamos a tener más clínicas clandestinas, muertes maternas y problemáticas para las mujeres; si se legislara el aborto evitaríamos muchos problemas, muertes maternas, hemorragias y violencia sexual. Queremos que no se vote y no vaya en contra de los derechos de las mujeres, hay que defender la vida de los nacidos, no de los no nacidos”, exigió.