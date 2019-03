Propone Morena crear Fiscalía General del estado como un órgano autónomo

La creación de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia, como un organismo autónomo a cualquiera de los poderes y que la designación del titular de la misma sea a través de un proceso abierto de oposición, son algunas de las propuestas que hizo el diputado Víctor Báez.

El legislador de Morena presentó, durante la sesión del Congreso local de este martes, su propuesta de reforma y adición a la Constitución Política local a fin de establecer, como ocurre en el ámbito federal, la autonomía de la institución del ministerio público.

Para ello, planteó la creación de la Fiscalía General del Estado, como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos, otorgará una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de Derecho; procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar, los derechos de verdad, con reparación integral y de no repetición de la víctimas u ofendidos, en particular y de la sociedad en general.

Dicha instancia, en caso de ser aprobada la reforma, estará a cargo de un Fiscal General, cuya designación se hará por el Congreso del estado, aprobado por las dos terceras partes del total de los diputados que integran la legislatura.

Para tal fin, los interesados para ese encargo, deberán aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a lo que establezca el pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado por académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado, con lo cual, el nombramiento de éste ya no dependerá directamente de la propuesta del gobernador en turno.

Además, con la finalidad de trasparentar el ejercicio de funciones de esa fiscalía, el legislador propuso que el titular de esta presente anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado un informe de actividades; además comparecerá ante el Poder Legislativo cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

En su iniciativa, Báez López propuso que en caso de ser aprobada la reforma constitucional, el actual Procurador, José Antonio Aquiáhuatl fungirá como encargado de despacho en tanto realizan la designación, mientras que el Poder Legislativo tendrá un periodo de 20 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de esta nueva disposición, para presentar una lista de al menos ocho candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes del total de los diputados que integran la legislatura, la cual enviará al Ejecutivo local quien, de entre ellos, escogerá a tres aspirantes, quienes deberán comparecer ante el Congreso para ser evaluados a efecto de que elijan al primer Fiscal general de Tlaxcala.