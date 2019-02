Plantea diputada del PAN no terminar con programa de Estancias Infantiles; propone mejorarlo

La diputada panista Leticia Hernández Pérez respaldó el programa federal de Estancias Infantiles y propuso al pleno del Congreso local que lejos de terminar con éste, se mejoren las condiciones en las que opere y en los casos de presuntos actos de corrupción del mismo “se castigue a los responsables”.

En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora respaldó la exigencia de padres y madres de familia que están en contra del recorte de este programa, pues aseguró que más allá de tintes o filias partidistas, “debemos anteponer ante cualquier cosa, el interés superior de la niñez y buscar el beneficio para ellos, rediseñando y perfeccionando, un programa tan noble como Estancias Infantiles y si existen actos de corrupción como se han dicho, se audite el programa para dar con los posibles responsables”.

Por ello, propuso a los diputados hacer un llamado al gobierno federal para que lejos de terminar con dicho esquema de apoyo, lo mejore a través del levantamiento un nuevo censo de beneficiarios para crear un nuevo padrón, del control biométrico de los niños, para la entrega de recursos y certificación de las instancias infantiles.

Abundó que “sí es necesario revisar la operación del programa de instancias infantiles, es verdad que no están exentos de actos de corrupción, pero que no se afecte a los miles de niños que atiende el programa, ni a las madres y padres, que salen todos los días a trabajar para ganar su sustento y de no ser por éste, dejarían de trabajar”

Por otra parte, en la misma sesión, y después de pedir que los tamales de Zitlaltépec sean declarados Patrimonio Cultural Gastronómico, ahora el diputado José María Méndez Salgado volvió a presentar una propuesta para que se declare de interés público, la salvaguarda, respecto de la “Tradición de los Muéganos Huamantlecos, como Patrimonio Cultural y Gastronómico del Estado de Tlaxcala”.

Además se pronunció por “la sensibilización e impulso Interinstitucional, de los Productores Artesanales, y el impulso económico que genera a familias, para su libre desarrollo económico, en el plano local huamantleco, en razón de su importancia y reconocimiento mundial, que han conquistado por méritos propios.

El diputado originario de Huamantla argumentó que su propuesta se fundamenta en “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala”, que tiene por objeto apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas Empresas del Estado; así como incrementar su participación en los mercados nacional e internacional, en un marco de crecientes encadenamientos productivos.