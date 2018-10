Propone Báez López que voto de presidentes de comunidad en cabildo sea efectivo a partir de 2019

El líder de la bancada de Morena en el Congreso local, Víctor Manuel Báez López presentó al pleno de la LXIII Legislatura una iniciativa de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Municipal a fin de que los presidentes de comunidad recobren el voto en sesiones de cabildo a partir del próximo año.

Sin embargo, en su propuesta de adecuación, también prevé obligaciones para los munícipes de ese nivel, así como el acotamiento en la emisión de su sufragio, con la finalidad de evitar que sean éstos los que mandaten en el pleno de sus cabildos.

En la sesión ordinaria de este jueves, el también presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política planteó la derogación de los transitorios aprobados por la pasada legislatura, a través de los cuales regresaron el voto a los presidentes de comunidad en sus cabildos, pero éste sería efectivo para las próximas autoridades municipales, es decir, hasta las que entrarán en funciones en el año 2021.

En su lugar, propuso la aprobación de un nuevo transitorio en el que se estableciera que el decreto por el cual se restituye el voto “entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 2019, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala”.

No obstante, a pretenden restituir el voto, el morenista hizo unas propuesta de adición a la Ley Municipal para acotar el ejercicio de dicho sufragio; por ejemplo: no podrán ser válida la sesión de un cabildo si en ésta no asisten por lo menos 50 por ciento de los regidores de la Comuna, ello para evitar que en aquellos municipios en donde sea mayor el número de presidentes de comunidad a los regidores, los primeros impongan sus condiciones.

Además, prevé que cuando en la votación mayoritaria de un asunto sea determinante el sufragio de los presidentes de comunidad, “dicha votación será válida sólo si entre esa mayoría se halla incluido el voto de por lo menos el 50 por ciento de la cantidad de regidores correspondientes al Municipio; en caso contrario la votación se repetirá”.

Además, ahora sí pretenden obligar a los presidentes de comunidad a que sean corresponsables en la aplicación de los recursos en sus demarcaciones, ya que en una de las causales para la suspensión de sus funciones y la destitución está “la no presentación oportuna de la cuenta pública de su comunidad ante el ayuntamiento, por dos o más ocasiones consecutivas, tratándose de los presidentes de Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso del Estado.

La propuesta de Báez López fue remitida a las comisiones de Asuntos Municipales y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su dictamen correspondiente.