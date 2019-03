Promueven juicio político en contra del presidente de CEDH por violación a la Constitución

Por violentar diversas disposiciones legales y por su falta de su probidad, el coordinador del grupo de parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Omar Milton López Avendaño solicitó a los integrantes de la LXIII Legislatura local iniciar juicio político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.

En la sesión ordinaria de este jueves, el legislador criticó el actuar del Ombudsperson porque en su anteproyecto de presupuesto anual de egresos destinó una partida para los integrantes del Consejo Consultivo, pese a que ese cargo, por disposición constitucional, es de carácter honorífico y por lo tanto no deben recibir remuneración alguna.

“Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, producto del trabajo realizado por dicho profesionista así como de la correspondiente aprobación por los integrantes del Consejo Consultivo, de acuerdo con las funciones que a ambos les otorga la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dejó de observar lo dispuesto por el artículo 96 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ordenamientos que refieren que los integrantes del Consejo Consultivo de dicho órgano autónomo responsable de la protección de los derechos humanos, es de carácter honorífico y por lo tanto no deben recibir remuneración alguna”, espetó desde tribuna en asuntos generales.

Tras haber presentado de manera formal dicha solicitud, López Avendaño sostuvo que el actuar del presidente del organismo autónomo “contraviene disposiciones constitucionales y legales”, pues “causó un agravio a la sociedad tlaxcalteca así como al patrimonio de la CEDH, pues al presupuestar el pago de remuneración para los integrantes del Consejo Consultivo, afectó el óptimo y adecuado funcionamiento de dicho órgano público autónomo en detrimento de la consecución de su finalidad, que es la de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos”.

Incluso, recordó que a través del “oficio número CEDHT/P/068/2019, el ahora denunciado, trató de enmendar su yerro, sin embargo con dicho oficio, más que justificar su actuar, se le debe tener por confeso, pues reconoce que en su anteproyecto de presupuesto consideró la partida para el pago de remuneraciones a consejeros integrantes del consejo consultivo del órgano autónomo; basando su temeraria acción justificadora en argumentos poco sólidos y carentes de toda lógica, pues refiere que fue la presentación de una iniciativa de reforma constitucional elaborada por el diputado José Luis Garrido Cruz, la que lo motivó a aprobar un anteproyecto de presupuesto de egresos en el que se considerara el pago de remuneración a los integrantes del Consejo Consultivo”.

Con dicha declaración, el diputado panista, consideró que “Víctor Manuel Cid del Prado Pineda no hace más que ofender la inteligencia de los integrantes de la LXIII Legislatura, pues pretende hacernos creer que pese a su formación de abogado, el Ombudsperson no conoce el proceso legislativo y por lo tanto no tiene claro que la presentación de una iniciativa no representa la conclusión del proceso legislativo que deriva en su aprobación, publicación y entrada en vigor”.

Lo anterior demuestra “la falta de probidad de dicho servidor público para seguir al frente de la instancia encargada de velar por la protección y reconocimiento de los derechos humanos en nuestra entidad, por lo que hizo votos porque sus compañeros de legislatura den seguimiento al tema y “no se deje impune las acciones de este servidor público que atenta contra el orden jurídico vigente… en consecuencia invito a los integrantes de esta Legislatura a que, actuando con toda la congruencia y responsabilidad necesaria, se sancione a todo servidor público que con su actuar atente contra el óptimo funcionamiento de las instituciones y de los órganos autónomos de nuestro Estado”.