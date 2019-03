Programas de AMLO son asistencialistas, critica Quintana; llama a la movilización campesina

“No porque haya llegado Andrés Manuel López Obrador (a la presidencia del país) nos van a quitar las calles”, establecieron dirigentes nacionales y estatales de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), por lo que convocaron a sus agremiados a la movilización para conseguir el apoyo gubernamental.

En reunión a la que asistieron líderes municipales de esta agrupación, Refugio Quintana Vera, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, aseveró que la austeridad actual es real y que por lo tanto no hay recursos suficientes para el sector agropecuario.

Pero criticó que la administración federal tiene “muchos programas asistencialistas” y que algunos hasta “son de caridad”, sin embargo –apuntó- eso no genera producción, estabilidad, empleo, paz, bienestar, alimentos y arraigo de la gente.

Por ello, instó a agremiados a la Coduc a continuar con la movilización para lograr el acceso a los apoyos, como ha sido una constante en los últimos años. Aunque, también le apostó a que el diálogo y el acuerdo sean el vehículo para alcanzarlos.

Subrayó que deben buscar nuevas formas de lucha y de organización y por otro lado, ayudar “a esta transición” a través de la capacitación de productores y de ser críticos y autocríticos, para “fortalecer al campo con lo que tengamos y como podamos”.

Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal, refirió que “no porque haya llegado Andrés Manuel López Obrador, nos van a quitar las calles”, pues defendió el derecho de cada mexicano a expresarse con libertad plena.

Por eso Refugio Quintana convocó a la concentración de alrededor de 20 mil agremiados de la Coduc en todo el país, este jueves y viernes en la Ciudad de México, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, a fin de exponer diversas demandas.

En entrevista con medios de comunicación detalló que como parte del Frente Auténtico del Campo (FAC), esta Coalición conmemorará esta fecha en el Monumento a la Revolución y exigirá la inclusión de mujeres en todos los sectores y el respeto de sus derechos.

“No hay todavía, de parte de ningún gobierno, la atención debida. Por la corrupción, este que llegó ha estado quitando las Estancias Infantiles (de la Secretaría de Bienestar) y ha estado quitando los (apoyos para) refugios” para mujeres en situación de violencia y riesgo de perder la vida, indicó.

Pero –preguntó- qué van a hacer las madres de familia que no tienen seguridad social para llevar a sus hijos a una guardería. La exigencia central dirigida a esta administración federal será la del fortalecimiento de las Estancias y los derechos laborales de las mujeres.

Observó que este sector de la población “ya no puede salir” con tranquilidad a la calle, debido a la delincuencia. “La seguridad y la paz corresponden al Estado”.

De esta manera las mujeres fijarán “un posicionamiento claro sobre sus derechos, los derechos humanos y por la justicia en este país, sobre todo, por los feminicidios registrados y las condiciones de inseguridad” que enfrentan ellas, añadió.

No solo en la Ciudad de México sino en todos los rincones de la República mexicana “hay muchísima inseguridad”, dijo al tiempo que remarcó que López Obrador “se está equivocando” en la medida para reestructurar el tejido social, no así en la asumida para combatir la corrupción.

Consideró que el presidente debe fortalecer su relación con la sociedad civil y con las organizaciones de productores para darle estabilidad, “si no quién le va a poner ruedas a sus programas, porque llevarlo directamente al vecino se le llama asistencialismo”.

Por otra parte, informó que la Coduc solo se encuentra en espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le entregue lineamientos y autorice el inicio de las asambleas estatales que celebrará como parte del proceso de búsqueda del registro del nuevo partido político denominado CAMBIO.

Aseguró que esta organización cuenta con el número de agremiados suficientes para emprender esta labor. “No hay problema para cumplir con el número de las asambleas; tenemos 200 mil afiliados, por lo que cuatro mil pueden asistir a cada plenaria”.

Refugio Quintana Vera reiteró que la Coduc siempre ha hecho política y trabajo social, de ahí el propósito de crear un partido y además, “porque ya no hay muchas opciones”, pues los actuales perdieron visión y rumbo.

Acentuó que si CAMBIO no actúa correctamente y si no es vigilado, estará en la misma condición que los vigentes. Por ello, “se debe estar cercano a la gente, en el ejido; ser incluyente, que le sirva a la sociedad; tener otra visión, que sea la base la que diga, si no a lo mejor perderemos. Necesitamos equilibrios”.

Respondió que la ciudadanía debe creer en este partido, si es que se acredita, “porque tenemos años trabajando con la sociedad, no solamente le llevamos las palabras justicia y democracia, le llevamos el proyecto y la vivienda; y con esa gente vamos a hacer un instrumento político para que ella elija a sus candidatos a cargos de elección”.