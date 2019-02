PRI solicitará informe financiero y explicación por colocación de rejas en Congreso

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zonia Montiel Candaneda se pronunció porque el presidente del Comité de Administración, Rafael Ortega Blancas rinda un informe en torno al destino de los recursos que han llegado al Congreso del estado.

Ello después de criticar la colocación de puertas de rejas en los accesos laterales al salón del pleno del Poder Legislativo y en la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, donde despacha el diputado de Morena, Víctor Báez López.

La legisladora negó que esa determinación haya sido adoptada al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política, con el respaldo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y de los representantes de partido.

Por ello, la diputada priista criticó la decisión de sus homólogos de Morena, debido a que meses atrás el pleno de la LXIII Legislatura local acordó derribar los muros que dividen el patio vitral de las oficinas de los diputados, y ahora optaron por la colocación de unas puertas de seguridad.

“Desconozco en este momento cuál haya sido la intención o decisión de haber puesto las rejas, creo que hemos venido pugnando porque se tiren los muros e incluso fui de los diputados que votó por esa situación y desconozco quién tomó esa decisión, pero tampoco he buscado al presidente de la Junta o al presidente del Comité para abordar el tema”.

Agregó: “Creo que son temas que se tienen que comentar todos los compañeros diputados para saber cuál fue la intención, seguramente hoy buscaremos al presidente de la Junta y al presidente del Comité porque también me extrañé e incluso no me había dado cuenta que estaban puestas las rejas y me extrañó”.

Por ello, la priista no dudó en señalar que solicitará al presidente del Comité de Administración un informe financiero para conocer los montos erogados al respecto y los motivos de esa decisión.

Debido a que no forma parte del Comité de Administración, Montiel Candaneda adelantó que a través de la Junta de Coordinación y Concertación Política pedirá que el diputado Rafael Ortega Blancas rinda un informe de los gastos que ha realizado.