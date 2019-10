Propone PRI llamado al Ejecutivo federal para restituir recursos y programas al campo

La diputada priista, Zonia Montiel Candaneda pidió al Poder Legislativo local emitir un exhorto al gobierno de la República para que libere y restituya los recursos del presupuesto de egresos de la federación de 2019 destinados al campo y modifique los fondos y programas productivos para el campo previstos en el proyecto de presupuesto 2020.

El llamado pretendido por la legisladora es porque considero que existe subejercicio de recursos públicos, la cancelación de programas y proyectos, la reasignación de partidas y la proyección de recursos para el próximo ejercicio fiscal que afectan a los hombres del sector primario del país.

“Ante el evidente subejercicio existente en el presupuesto de egresos de la Federación, específicamente en el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se da el caso de que en varios programas productivos para el campo a la fecha no se han publicado las convocatorias, ni hay ventanillas abiertas, lo cual ha generado un grave perjuicio en miles de familias mexicanas y a nombre de las cuales este día alzo la voz para que desde esta alta tribuna del estado, se realice un respetuoso exhorto a las Autoridades Federales para que se dé marcha atrás a esta grave decisión”, dijo la congresista durante la sesión ordinaria de este jueves.



La priista apuntó que este subejercicio de recursos ha generado preocupación entre los productores agropecuarios del país, ya que “por un lado no se está cumpliendo con la asignación puntual de los recursos prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, mientras que por otra parte, han sido cancelados varios programas productivos para el campo, sin haber consultado a los beneficiarios y los pocos programas agropecuarios que no han sido cancelados, tampoco están operando adecuadamente, ya que no hay convocatorias, ni personal, ni mecanismos disponibles para recibir las solicitudes de los productores del campo, la Secretaría de Hacienda tampoco está remitiendo los recursos a las entidades ejecutoras”.

Montiel Candaneda refirió que esa condición resulta injusta para miles de familias en el país, pues consideró que suman 2 millones 71 mil 483 trabajadores y nueve millones contado a sus familiares, los que los afectados por la desaparición de diversos programas, como de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).

Por ello, propuso que se mantengan inalterados los recursos económicos destinados a programas sociales dirigidos a la población marginada y desprotegida y restituyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, los fondos que le fueron descontados al sector agropecuario en el presente ejercicio fiscal y, una vez aprobado, se emitan de inmediato las reglas de operación, en cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Además, pidió que se restituyan la totalidad de los programas productivos para el campo, “que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social consideró eficaces para su objeto de creación y que se comprobó su contribución para abatir la pobreza, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, para evitar que millones de familias mexicanas queden desprotegidas y en el abandono”.

Sin embargo, la propuesta de la legisladora priista no fue respaldada por la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local, pues si bien pidió que dicho exhorto fuera aprobado por el pleno, éste se negó y el documento fue remitido a comisiones ordinarias para su análisis y la elaboración correspondiente.