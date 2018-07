Prevé Sesa destinar más de 622 mdp para el nuevo hospital general de Tlaxcala

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón informó que el gobierno del estado prevé una inversión de poco más de 622 millones de pesos para la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala, aunque el monto podría incrementar dependiendo de los costos de los materiales, así como del equipo tecnológico que será adquirido, el cual generalmente se cotiza en dólares.

En tanto, comentó que la Sesa ya cuenta con el Certificado de Necesidad de Equipo Médico (CDNEM), con “el que queda demostrada la necesidad de construir el hospital y con eso, prácticamente es el banderazo de salida para el resto de trámites y con ello esperamos que comience la construcción a la brevedad posible”.

“También se tiene que validar el equipo que pensamos adquirir por el área del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) y esperar a que las direcciones generales de Infraestructura y la de Planeación de la Secretaría de Salud (Ssa) federal nos digan adelante, pues ya entregamos la documentación”.



El titular de la Sesa detalló que se invertirán alrededor de 622 millones de pesos, que se integrarán con aportaciones federal y estatal, en esta obra, y estimó que será este mismo año cuando inicie la primera etapa de construcción del nuevo nosocomio en la llamada Ciudad de la Salud, en el municipio de Apetatitlán.

“Estamos esperando ajustes lógicos por el propio incremento de algunos materiales, como cemento, varilla, aranceles y dólar pues el equipo tecnológico se cotiza en dólares y estamos pensando que eso puede requerir un incremento, pero el costo inicial está perfectamente determinado, son poco más de 622 millones de pesos”, indicó.

Jonguitud Falcón garantizó que en el proceso de construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala se cubrirá “todo en los términos que se tiene que cumplir con la ley, entonces habrá licitaciones para la construcción, para el equipamiento, para todo lo que sea necesario y que marca la normatividad”.

En este tenor, el funcionario estatal no precisó la fecha de inicio de las obras, “pues dependemos de trámites que no están en nuestras manos, pero estoy seguro que va a ser este año”, pues confió en que el cambio de gobierno federal no afecte este proyecto de infraestructura en la entidad.

“Por eso estamos apurados, en la época de veda electoral estuvimos trabajando, no creemos que haya problemas por la transición gubernamental, confiamos en que la actividad institucional. La Ssa no puede verse trastocada por el cambio de administración, la salud es una institución que no puede estar en descanso ni estar modificada su actuación por situaciones administrativas”, sostuvo.

Expuso que por el tipo de construcción que se prevé hacer, las obras podrían tardar más de un año en concluirse, “pero depende de la velocidad que aplique la empresa responsable, esperamos que sea a la brevedad posible”.