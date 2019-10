Prepara asociación de presidentes de comunidad mesa de análisis sobre seguridad: Nava

Por considerar que la situación de la seguridad pública en la entidad “es terrible”, el presidente de la Asociación de Presidentes de Comunidad del Estado de Tlaxcala, Lucas Nava Flores adelantó que convocarán a una mesa de análisis para identificar las causas de los hechos delictivos en Tlaxcala.

Expuso que la intención de los integrantes de esta asociación es que dicha mesa de análisis se realice en instalaciones del Congreso local, si bien aún no tienen fecha, para lo cal convocarán la participación de las policías Federal y Estatal, así como la Secretaría de Gobierno (Segob), entre otras instituciones que tiene que ver con la seguridad pública.

De acuerdo con el también presidente de comunidad de la Sección Segunda del municipio de Contla es necesario que se identifiquen cuáles son las causas de los fenómenos delictivos y apoyar a las autoridades estatales en su combate, porque “no todo es el gobierno, vamos a sacar las conclusiones y se las vamos a enviar al gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez) para que él impulse políticas públicas prácticas para poder atacar ese problema”.

Nava Flores advirtió que la posibilidad de que en el transcurso de 2020 surjan más conflictos sociales en los 60 municipios de la entidad, como resultado de la falta de respuesta por parte de los alcaldes a la ciudadanía en distintos rubros, como seguridad y obra pública.

“Nosotros creemos que el próximo año van a aumentar los conflictos sociales, porque los presidentes municipales ya se van y la gente les va a exigir, no les van a tener miedo, porque algunos presidentes municipales amenazan si no los apoyan, les dicen que no va a haber nada para ellos. No se vale, no es correcto, sin embargo, se hace en la práctica”, apuntó.