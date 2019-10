La mayoría de los presidentes de comunidad no quiere salir de su estado de confort: Nava

Pese a que son ignorados por los alcaldes, la mayoría de los presidentes de comunidad no tiene interés por organizarse para exigir respeto a su investidura, no quieren salir de su estado de confort, consideró Lucas Nava Flores, presidente de la Asociación de Presidentes de Comunidad del Estado de Tlaxcala.

Estimó que esa es una de las razones por la que la mayor parte de los 405 presidentes de comunidad no se integre a la organización que encabeza, la cual logró que los diputados de la LXIII Legislatura local le restituyera el derecho de voto en la sesiones de cabildo, lo cual les había sido retirado durante el sexenio del ex gobernador priista, Mariano González.

Refirió que por el momento solo 147 presidentes de comunidad forman parte de la asociación que preside, “pero tenemos presencia en 32 municipios. El registro sigue abierto para los que quieran incorporarse”, expuso el también presidente de comunidad de la Sección Segunda del municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

“Los hemos invitado, pero hay muchos presidentes que están en su estado de confort, dicen para qué me meto en problemas si ya vamos a terminar la gestión en 2021, pero eso no es correcto, nosotros fuimos elegidos para una representación y tenemos responsabilidades y tenemos que cumplir. Finalmente, quien no trabaje su pueblo los va a juzgar”.