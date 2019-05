Presidente del Clúster Automotriz pide a directivos de Se Bordnetze y a trabajadores al diálogo

El presidente del Comité Tlaxcala del Clúster Automotriz, Marcos del Rosario Haget pidió a los directivos de la empresa de autopartes Se Bordnetze y a trabajadores inconformes con los montos de sus utilidades que recibirán este año a entablar un diálogo para llegar a acuerdos que eviten la interrupción de los procesos productivos, lo cual afectaría a ambas partes.

El pasado martes, trabajadores de la empresa Se Bordnetze, ubicada en Acuamanala, iniciaron un movimiento de protesta por la reducción del reparto de utilidades cada año y por las condiciones laborales que enfrentan. Además, cerraron la carretera vía corta Santa Ana–Puebla por espacio de cinco horas.

Al respecto, el presidente del Comité Tlaxcala del Clúster Automotriz manifestó su intención de intervenir, si bien reconoció que primero tendría que conocer las versiones sobre este asunto tanto de la empresa como del sindicato de trabajadores y de autoridades estatales.

Marcos del Rosario acudió este miércoles al evento de conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna como integrante del Consejo Consultivo Estatal de esa institución en Tlaxcala, y en entrevista refirió que buscaría contactarse con directivos de la empresa, con la dirigencia del sindicato de trabajadores de Se Bordnetze y con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Rodríguez, para más detalles de este asunto.

“Sé que son las utilidades (el motivo de la manifestación), no están de acuerdo los trabajadores sobre el monto, pero, finalmente, si está puesto en la declaración de la empresa es lo que es, es algo de lo que creo que deberíamos tener conciencia y no empezar a tener problemas con algo que no existe”.