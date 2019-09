Presenta Coespo convocatoria del “XXVI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2019”

El Consejo Estatal de Población (Coespo) presentó la convocatoria del “XXVI Concurso Estatal de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2019”, que tiene el objetivo de sensibilizar a infantes y adolescentes tlaxcaltecas sobre la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes.

Patricia López Aldave, titular del Coespo y secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes tlaxcaltecas, de entre 6 a 24 años de edad, a participar en el certamen que les permitirá expresar sus ideas en torno al fenómeno migratorio.

En conferencia de prensa, López Aldave aseguró que estas acciones contribuyen a garantizar y salvaguardar los derechos de los sectores más vulnerables de la población, así como a desarrollar en los infantes, adolescentes y jóvenes una cultura de igualdad y respeto.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes podrán guiarse de preguntas como: ¿Qué representan las personas migrantes para ti? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? ¿Por qué crees que migran las personas? ¿Qué podemos hacer para erradicar la discriminación hacia los migrantes?, entre otras.

El certamen contempla las categorías: A, de 6 a 9 años; B, de 10 a 12 años; C, de 13 a 15 años; D, de 16 a 19 años y E, de 20 a 24 años de edad.

Los dibujos podrán registrarse hasta el 4 de noviembre en las oficinas del Coespo, ubicadas en calle 8, número 4502–A, esquina 45, colonia Loma Xicoténcatl, en un horario de 8 a 17 horas.

Además, los participantes deberán anotar al reverso del dibujo el título de la obra, nombre completo, edad, correo electrónico, domicilio, número telefónico, escuela a la que pertenecen y medio por el cual se enteró de la convocatoria.

Cabe señalar que los dibujos deberán elaborarse en una cartulina con una dimensión no mayor a 60 por 45 centímetros, y no menor a 28 por 23 centímetros y no podrán hacer referencia a personajes de televisión, historietas, logotipos, marcas o emblemas comerciales.

Se premiará a los dos primeros lugares de las cinco categorías y el primer lugar participará en la etapa nacional, que contempla un ganador por cada categoría.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico (246) 46 2 37 03.