Preocupan la salud y la inseguridad a los habitantes de comunidades vulnerables: IMSS

El acceso a servicios de salud y la percepción de inseguridad son dos aspectos que preocupan a la población de zonas con alto grado de vulnerabilidad del estado, de acuerdo con el levantamiento de encuestas que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en siete comunidades.

Estas encuestas forman parte del Diplomado Internacional de “Evaluación de Indicadores Sociales y Política Pública” que tuvo lugar la semana pasada en la entidad.

Al respecto, el delegado del IMSS, Gabriel Pérez Corona mencionó que a partir de los resultados finales que se darán a conocer en octubre próximo, se pretende formular políticas públicas y propuestas para desarrollar un proyecto extramuros, a fin de proveer consultas médicas generales y especializadas, atención psicológica y de trabajo social a la población.

Abundó que en el recorrido por comunidades de Santa Cruz Tlaxcala, San José Teacalco, Atltzayanca, Atlangatepec, Huamantla, Tequexquitla, Terrenate y Españita, se encontraron importantes desigualdades entre la población en materia de nutrición, ingresos económicos, higiene, acceso a servicios públicos básicos, atención médica, educación y relaciones familiares, entre otros.

El funcionario federal refirió que si bien las comunidades mantienen sus valores familiares, la percepción de inseguridad comienza a incrementarse entre los habitantes, quienes incluso manifestaron que hay micro vendedores de sustancias adictivas.

En la conferencia de prensa de cada martes, Pérez Corona agregó que las comunidades han buscado solucionar sus problemas más apremiantes como el acceso a la salud con el desarrollo de medicina herbolaria, dado que no tienen a la mano los servicios médicos institucionales.

Respecto del grado de retraso en estas comunidades, Pérez Corona indicó que es toda una vida de carencia para las familias que se hereda de generación en generación y que podría ser similar a lo que había a principios del siglo XX, al término de la Revolución Mexicana.

En este estudio se buscan recabar información de 523 variables por familia para conocer las condiciones en las que viven y brindar así una atención más adecuada de la mano con el gobierno del estado, la Secretaría de Salud (Sesa), Cruz Roja y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), razón por la que mañana el IMSS suscribirá un convenio de trabajo.

Indicó que las decisiones en muchos casos no han sido las adecuadas, pues si bien hay comunidades con calles pavimentadas, las viviendas dan muestra de que la gente aún vive en pobreza. “El desarrollo no es de cemento, la gente no come cemento ni varilla”, señaló.

Por esta razón, dijo que es necesario generar circuitos económicos que detonen la economía de las familias directamente y por lo que respecta a los servicios de salud, comentó que antes de la universalización de los servicios, se requiere la convergencia de las instituciones de salud.