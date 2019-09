Preocupa más que se emita una alerta de violencia de género que la violencia misma

En los artículos 2 y 3 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se plantea que todas las entidades federativas deben “garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, eso significa que “garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación” de cualquier tipo de violencia que les afecte.

En Tlaxcala, el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia no ha sido garantizado. La preocupación de las autoridades más bien se centra en que no les sea declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), como puede observarse en las declaraciones de la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) a los medios de comunicación en este mes, pues planteó descender la violencia hacia la mujer “de tal manera que no exista la declaratoria de alerta de violencia de género”.

En la entrega–recepción de la aplicación móvil “BONI” que realizó la gerente del Programa de Gobernabilidad Democrática, Punto Focal de Género y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México, Sol Sánchez, afirmó que de 2016 a la fecha los casos de violencia hacia las mujeres en el estado habían aumentado un 300 por ciento. Además, de acuerdo con el documento “Estadísticas nacionales de llamadas de emergencia al númeroúnico 9-1-1, en el periodo de enero a junio de 2019”, Tlaxcala es la segunda entidad con más llamadas de emergencia sobre el protocolo de seguridad, que contempla las situaciones de violencia familiar, persona sospechosa y persona agresiva, entre otros tres aspectos más. Los anteriores datos nos muestran que, más allá de la AVGM solicitada por violencia sexual y trata con fines de explotación sexual, la violencia hacia las mujeres es grave.

Respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala, es importante recordar que en la resolución del 4 de agosto de 2017 –hace dos años–, la Secretaría de Gobernación resolvió no procedente declarar este mecanismo en el estado, sin embargo, indicó que el gobierno estatal debía continuar fortaleciendo “…las capacidades institucionales para atender esta problemática, particularmente aquella que se suscita en materia de trata de personas”, también especificó seis medidas para impulsar políticas públicas para enfrentar esta problemática, como es el caso de: una política transversal de prevención, diseño e implementación de un protocolo de identificación de víctimas de trata de personas, un programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y el rediseño de campañas, entre otros puntos.

Afirmar que “hubo una intervención bastante eficaz de las autoridades y del Instituto Estatal de la Mujer (IEM)…” por lo cual no se decretó la AVGM, como lo señaló Sol Sánchez, no ha resultado en hechos concretos y tangibles de cambio en la disminución de casos de violencia hacia las mujeres, mecanismos efectivos de protección y atención a víctimas, de procesos de investigación y sanción de tratantes que no tarden cuatro años para ser sentenciados y que el raquítico 1.8 por ciento de sentencias condenatorias firmes por trata en relación con el total de denuncias, aumente sustancialmente; además, no es notorio un cambio en las prácticas masculinas hegemónicas de los hombres en Tlaxcala, fuente principal de las diversas violencias hacia las mujeres. En síntesis, es necesario que las autoridades desgasten sus energías y recursos en transformar la situación de violencia hacia las mujeres y no en impedir que les decreten la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.