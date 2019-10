Arranca Precios de Garantía con escasa información y sin ubicación de bodegas en Tlaxcala

Con escasa información y sin definir la ubicación de los nueve centros de acopio de maíz que operarán en Tlaxcala, el gobierno federal arrancó el Programa Precios de Garantía, por lo que líderes de organizaciones campesinas y ejidales urgieron no solo a establecer esos almacenes sino a ampliar el número y a incrementar el costo del grano así como el volumen de toneladas a comprar a cada productor.

Aun cuando el objetivo de este esquema es el de apoyar a los productores “más pobres” mediante un precio de estímulo a las cosechas de maíz, frijol, arroz y trigo panificable, además de reducir las importaciones y la autosuficiencia alimentaria, para estos dirigentes el gobierno federal podría acrecentar el respaldo.

Con fecha 30 de septiembre, el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) anunció la puesta en marcha de esta estrategia en la que inicialmente solo incluye al maíz y al frijol y precisó que en el caso de Tlaxcala nada más se considera al primero de estos granos, cuya compra será a partir de la tercera semana de noviembre próximo.

Al igual que en el resto del país, el precio es de cinco mil 610 pesos por tonelada, con límite de hasta cinco hectáreas de temporal y de adquisición de hasta 20 toneladas por productor, quien recibirá su pago “de manera inmediata y sin intermediarios”. Asimismo, hay un importe adicional de 150 pesos por flete.

El programa está focalizado a productores elegibles inscritos en los padrones de Proagro (con alrededor de 30 mil tlaxcaltecas) y del Censo del Bienestar. A nivel nacional se prevé una cantidad de 1.6 millones de beneficiarios.

Para Tlaxcala hay nueve centros de acopio concertados, sin embargo, todavía no está definida su localización. Con base en información de Segalmex las bodegas dispuestas para el Programa de Compras Primavera-Verano 2019, a partir del pasado 1 de octubre, son de los estados de Chihuahua, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Zacatecas y Durango.

Anexa una nota en la que especifica que aún hay pendiente de complementar las ubicaciones/georeferencias de algunos centros, por parte de las unidades operativas.

Al respecto, Carlos Miramontes, encargado de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, comentó que todavía no se confirma la sede de esos centros y que Segalmex enviará esa información, pero que una vez que se reciba se dará a conocer con oportunidad.

Puntualizó que a ese organismo, el cual no tiene representación ni oficinas en el estado, le corresponde toda la coordinación operativa del Programa Precios de Garantía.

Alfredo Montiel Bretón, comisariado del Ejido de San Luis Huamantla, señaló que hay “mucha gente que no sabe” de la puesta en marcha de este programa, “porque no dan información”. Por otra parte –acentuó-, los campesinos también “desconfían, porque no saben si es cierto o no” este apoyo.

Agregó que hasta ahora desconoce la ubicación de los centros de acopio y que en ese municipio hay algunas bodegas que podrían funcionar, incluso que el ejido propuso al gobierno estatal un proyecto para echarlas a andar con fines de comercialización.

En su opinión, “es poco” el número de hasta 20 toneladas para comprar a cada productor, ya que ese volumen “se saca en dos parcelas de temporal” y hay quienes tienen cinco, “por eso –realzó- creo que no nos cubre mucho… sí ayuda el programa, pero debe ser más amplio el beneficio, no deben limitarlo, deben abrirlo más”.

Ahorita –añadió- no tenemos nada qué ofrecer, no tenemos producto de hace un año y de lo del ciclo primavera-verano 2019, entre 70 y 80 por ciento de la plantación sembrada “ya está un poco madura, es decir, ya está lograda”, pero en el 30 restante el maíz “aún está tierno”, por lo que hay que esperar casi un mes para ver resultados.

Indicó que la cosecha se realizará entre enero y febrero del año próximo, de ahí que hasta entonces los ejidatarios podrían acudir a los centros de acopio. Estimó que por cada hectárea se prevé obtener al menos tres y media toneladas, particularmente en áreas donde la siembra se realizó a tiempo, pero reconoció que los huracanes “han afectado un poco” las superficies de cultivo.

Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), anotó que el pasado jueves preguntó en la delegación de la Sader cómo funciona el programa, sin embargo –lamentó-, “no tienen información, no saben nada, que están en espera. No hay datos claros”.

La única referencia precisa es que operará de octubre de 2019 a abril de 2020, “pero es como el teléfono descompuesto porque unos dicen una cosa y otros otra; creo que la Sader ya tiene que decir dónde están los centros de acopio”.

Admitió que actualmente aún “estamos lejos de las cosechas, salvo algunos lugares donde la siembra comenzó a tiempo, por lo que las primeras podrían iniciar entre diciembre y enero. Ahorita no hay producto para comercializar”.

Otro tema que el gobierno federal es el del precio, pues en este año el kilogramo de maíz se pagó en aproximadamente cuatro pesos y si bien el programa establece un pago de cinco mil 610 pesos por tonelada, es necesario incrementarlo, debido a la inflación que se avecina y que generará el aumento en el valor de la canasta básica, enfatizó.

Además –subrayó- el costo de los paquetes tecnológicos para producir el campo también incrementará, aunado “al presupuesto federal castigado” que se prevé para 2020 en el ramo agropecuario y a la eliminación de muchos programas.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), afirmó que preocupa esta situación en la que este esquema arranca, pues en su caso desconoce los pormenores de Precios de Garantía, concretamente la ubicación de los centros de acopio, requisitos y tiempos.

Consideró que a pesar de que Tlaxcala es pequeña en territorio, el número de nueve bodegas “no es suficiente; debe ser ampliado” en cuando menos cuatro más, a fin de acercarlas a campesinos, para evitar gastos de traslado a distancias grandes.

En alguna ocasión se propuso a la Sader realizar recorridos para identificar sitios de almacenamiento y se planteó habilitar algunas en los municipios de San José Teacalco y Benito Juárez, pero nunca se concretó, refirió.

Destacó que otro factor que debe ser puesto sobre la mesa es el de la condición que enfrentan los productores de maíz, pues mientras las autoridades del ramo afirman que habrá producción, las organizaciones y campesinos difieren de esa percepción.

Juárez Torres remarcó que “lo poco que haya” de cosecha, deber ser vendido a un “buen precio”, además reiteró que ante el retaso en la siembra de este año, a consecuencia de la sequía, la entrega tardía de apoyos gubernamentales y el recorte al gasto, en 2020 podría registrarse el desabasto de este grano básico para la alimentación de las familias.